Atelier de creație cu copiii de la o școală din Capitală

Un articol de: Nicoleta Enculescu - 05 Martie 2026

În Anul omagial al pastorației familiei creștine și Anul comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame), marți, 3 martie, elevii Școlii Gimnaziale „George Bacovia” din București au avut bucuria de a o avea în mijlocul lor, la orele de religie din orar, pe preoteasa Georgiana Bărîcă, de la Parohia „Buna Vestire”‑Belu, de pe raza căreia face parte instituția de învățământ. Sub îndrumarea profesorilor de religie ortodoxă, Gheorghița Negoiță și Luca Florian, și cu sprijinul doamnei preotese, copiii au realizat picturi pe sticlă și desene cu chipul Maicii Domnului și felicitări destinate mamelor, aducând un sincer omagiu mamelor creștine din întreaga lume. Materialele destinate acestor frumoase ore de religie au fost realizate de doamnele din Comitetul parohial al Bisericii „Buna Vestire”-Belu, sectorul 4.

 

