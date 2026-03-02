Cateheză la Biserica din Lunca Rateș, Iași

Data: 02 Martie 2026

În prima duminică din postul mare, Duminica Ortodoxiei, la biserica din Lunca Rateș, comuna Scânteia, județul Iași, sa avut loc o primă cateheză cu tema „Familia - Icoană a Sfintei Treimi”, din cadrul Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu”, ediția a VIII‑a.

Activitatea a fost desfășurată de preotul Marian Florin Fluerică cu copiii din parohia Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, în parteneriat cu Școala „Axinte Uricariul”, Scânteia.

„Tema întâlnirii, «Familia - Icoană a Sfintei Treimi», prin comuniune și acțiune a deschis inimile copiilor într‑un mod care m‑a surprins și m‑a bucurat profund. Au fost sinceri, implicați și dornici să răspundă la întrebări. Din răspunsurile lor s‑a văzut clar că știu ce înseamnă rugăciunea, înțeleg rolul lor în familie, știu cum să se poarte și cât de importante sunt faptele bune.

Iar la final, copilașii s‑au bucurat de dulciuri și pizza, din partea Asociației «Amprenta noastră» din București, a familiei Ionel și Ancuța Timofte din Iași și a psihologului Iuliana Birliba invitat special, cu inimile deschise, pornind veseli și bucuroși spre casă după activitate, râzând, povestind și păstrând în suflet amintiri frumoase și pline de culoare. A fost o întâlnire care a lăsat lumină în suflet”, a mărturisit preotul Marian Florin Fluerică.