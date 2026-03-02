Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Cateheză la Biserica din Lunca Rateș, Iași

Data: 02 Martie 2026
Data: 02 Martie 2026

În prima duminică din postul mare, Duminica Ortodoxiei, la biserica din Lunca Rateș, comuna Scânteia, județul Iași, sa avut loc o primă cateheză cu tema „Familia - Icoană a Sfintei Treimi”, din cadrul Concursului național catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu”, ediția a VIII‑a.

Activitatea a fost desfășurată de preotul Marian Florin Fluerică cu copiii din parohia Bisericii „Sfinții Împărați Constantin și Elena”, în parteneriat cu Școala „Axinte Uricariul”, Scânteia.

„Tema întâlnirii, «Familia - Icoană a Sfintei Treimi», prin comuniune și acțiune a deschis inimile copiilor într‑un mod care m‑a surprins și m‑a bucurat profund. Au fost sinceri, implicați și dornici să răspundă la întrebări. Din răspunsurile lor s‑a văzut clar că știu ce înseamnă rugăciunea, înțeleg rolul lor în familie, știu cum să se poarte și cât de importante sunt faptele bune.

Iar la final, copilașii s‑au bucurat de dulciuri și pizza, din partea Asociației «Amprenta noastră» din București, a familiei Ionel și Ancuța Timofte din Iași și a psihologului Iuliana Birliba invitat special, cu inimile deschise, pornind veseli și bucuroși spre casă după activitate, râzând, povestind și păstrând în suflet amintiri frumoase și pline de culoare. A fost o întâlnire care a lăsat lumină în suflet”, a mărturisit preotul Marian Florin Fluerică.

