Duminica Ortodoxiei la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

În Duminica Ortodoxiei, 1 martie, IPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a săvârșit Liturghia Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, împreună cu soborul de preoți și diaconi ai catedralei. După chinonic, părintele Daniel Hlodec a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, adresată credincioșilor la Duminica Ortodoxiei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de teologul Bogdan Mureșan. La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură, explicând fragmentul evanghelic rânduit pentru această duminică. „La ieșirea cu Sfintele Daruri, la Sfânta Liturghie de astăzi, preoții și diaconii au purtat în brațe icoane, ca semn al biruinței Ortodoxiei. În anul 843 s‑au pus în aplicare hotărârile Sinodului al VII‑lea Ecumenic privind cinstirea icoanelor, care, la un moment dat, au fost osândite, profanate și arse”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan. Chiriarhul a legat Duminica Ortodoxiei de ziua de 1 martie, îndemnând la un gest concret: dăruirea de icoane ca „mărțișor sfânt”, pentru ca nici o familie să nu trăiască fără prezența unei icoane în casă.