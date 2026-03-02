Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Duminica Ortodoxiei la Catedrala Mitropolitană din Timișoara

Știri
Un articol de: Pr. Marius Mircia - 02 Martie 2026

În Duminica Ortodoxiei, 1 martie, IPS Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a săvârșit Liturghia Sfântului Vasile cel Mare la Catedrala Mitropolitană „Sfinții Trei Ierarhi” din Timișoara, împreună cu soborul de preoți și diaconi ai catedralei. După chinonic, părintele Daniel Hlodec a dat citire Pastoralei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, adresată credincioșilor la Duminica Ortodoxiei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corul Catedralei Mitropolitane, dirijat de teologul Bogdan Mureșan. La finalul slujbei, Părintele Mitropolit Ioan a rostit un cuvânt de învățătură, explicând fragmentul evanghelic rânduit pentru această duminică. „La ieșirea cu Sfintele Daruri, la Sfânta Liturghie de astăzi, preoții și diaconii au purtat în brațe icoane, ca semn al biruinței Ortodoxiei. În anul 843 s‑au pus în aplicare hotărârile Sinodului al VII‑lea Ecumenic privind cinstirea icoanelor, care, la un moment dat, au fost osândite, profanate și arse”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Ioan. Chiriarhul a legat Duminica Ortodoxiei de ziua de 1 martie, îndemnând la un gest concret: dăruirea de icoane ca „mărțișor sfânt”, pentru ca nici o familie să nu trăiască fără prezența unei icoane în casă.

 

