Hirotonie la Catedrala Mitropolitană din Craiova

Un articol de: Pr. Sorin-Grigore Vulcănescu - 02 Martie 2026

Credincioșii din Craiova au participat duminică, 1 martie, la Sfânta Liturghie oficiată la Catedrala Mitropolitană „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” de către IPS Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un ales sobor de preoți și diaconi. Cu această ocazie, ierarhul l‑a hirotonit întru diacon pe teologul Ştefan Florin, pe seama Catedralei Mitropolitane din Craiova. În Duminica Ortodoxiei, Pastorala Sfântului Sinod a fost citită de către pr. dr. Adrian Lupu, consilier eparhial.

În cuvântul de învățătură, IPS Părinte Mitropolit Irineu a vorbit despre importanța Duminicii Ortodoxiei, ca zi a biruinței credinței adevărate asupra ereziilor și a cinstirii Sfintelor Icoane, subliniind că acestea sunt mijloace prin care ne apropiem de Dumnezeu și de sfinții Săi: „În Duminica Ortodoxiei, când cinstim triumful în faţa celor care tăgăduiau cultul cinstirii icoanelor, noi am mărturisit credinţa noastră ortodoxă în sfintele icoane, în Sfinţii care sunt cu adevărat mijlocitori pentru noi în faţa lui Dumnezeu. Atunci când ne închinăm chipului Mântuitorului nostru Iisus Hristos zugrăvit în sfintele icoane, noi trebuie să avem o pregătire sufletească deosebită, pentru că aceasta este jertfa noastră. În această perioadă, jertfa noastră trebuie să fie postul, să iubim pe aproapele şi pe Dumnezeu. Aşadar, noi urcăm cu nădejde în Hristos că El ne va ajuta să ajungem în Ziua Învierii”.

La final, Părintele Mitropolit Irineu i‑a binecuvântat pe toţi cei prezenți, îndemnându‑i să petreacă această perioadă a Postului Mare în rugăciune, smerenie și fapte bune.

