Procesiune și expoziție cu icoane la Galați

La Catedrala Arhiepiscopală din Galaţi, Sfânta Liturghie a fost săvârșită duminică, 1 martie, de către Înaltpreasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, înconjurat de soborul de clerici ai lăcașului, în prezenţa numeroşilor credincioşi gălăţeni şi a tinerilor cu icoane în mâini, unii dintre ei îmbrăcaţi în portul tradiţional românesc.

În cuvântul de învăţătură, Părintele Arhiepiscop Casian a tâlcuit pericopa evanghelică din această duminică, a prezentat conținutul Pastoralei Sfântului Sinod și a evidențiat importanţa icoanei în viaţa creştinilor. De la Catedrala arhiepiscopală, copiii şi tinerii iconari au mers la Muzeul Istoriei, Culturii şi Spiritualităţii Creştine de la Dunărea de Jos din Galați pentru a participa la deschiderea expoziţiei de icoane organizată în fiecare an în prima duminică din Postul Mare. În sala de expoziţii temporare „Sergiu Dumitrescu”, corul Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Andrei” din Galaţi a deschis manifestarea cu un mini‑concert de imnuri specifice Postului Mare. În continuare, a fost prezentată cea de‑a 26‑a ediţie a expoziţiei de icoane, schiţe şi desene cu tematică iconografică, dedicată Anului omagial şi comemorativ 2026, organizată de Sectorul învăţământ şi activităţi cu tineretul al eparhiei. Expoziția conține peste 100 de lucrări iconografice ale tinerilor seminarişti gălăţeni, dar şi icoane pe lemn, sticlă şi din seminţe, realizate de elevi de la liceele de artă din Galaţi şi Brăila, studenţi ai Facultăţii de Arte şi ai Facultăţii de Istorie, Filosofie şi Teologie din Galaţi, copiii din cadrul centrelor parohiale pentru tineret de la parohiile Barcea Nouă şi Lieşti şi de la Palatul copiilor din Galaţi, Brăila şi Tecuci. Pentru efortul, implicarea şi încurajarea cultivării talentului lor, tinerii iconari au primit din partea Arhiepiscopiei Dunării de Jos diploma „Icoana - frumuseţe a Ortodoxiei”, precum şi importante premii care au constat în icoane, seturi de acuarele şi pensule, cărţi de rugăciune, precum şi alte ustensile specifice picturii.

La final, ierarhul locului i‑a binecuvântat pe toţi şi i‑a felicitat pe copiii şi pe tinerii prezenţi pentru implicarea în astfel de activităţi care aduc multă bucurie, frumuseţe, lumină şi speranţă în viaţa creştinilor ortodocşi.