Târg caritabil de mărțișoare la Grădinița „Buna Vestire” din Capitală

Copiii și cadrele didactice de la Grădinița „Buna Vestire” din București a Patriarhiei Române au deschis miercuri, 25 februarie, un târg caritabil de mărțișoare. Fondurile obținute din vânzarea acestora vor fi donate pentru a sprijini tratamentul medical al fraților Ioan și Teodor Rusu.

Mărțișoarele expuse au fost realizate manual de către preșcolari în cadrul atelierelor tematice desfășurate la clasă. Deschiderea evenimentului a fost marcată și printr‑un moment artistic, în cadrul căruia cei mici au vestit noul anotimp prin cântece dedicate sosirii primăverii. Corina Olinici, directoarea Grădiniței „Buna Vestire”, a punctat că ediția din acest an a târgului îmbină armonios celebrarea tradiției cu un obiectiv umanitar, invitându-i pe cei interesați să se alăture acestui efort colectiv de binefacere.

„Târgul de Mărțișoare organizat la grădinița noastră este un eveniment plin de culoare, bucurie și suflet, dedicat celebrării primăverii și faptelor bune. Copiii, alături de cadrele didactice, au pregătit cu multă creativitate mărțișoare, fiecare purtând simbolul tradițional al primăverii și al speranței. Prin acest târg ne dorim nu doar să păstrăm vie tradiția frumoasă a mărțișorului, ci și să oferim o lecție importantă despre generozitate și solidaritate. Toate fondurile strânse în cadrul evenimentului vor fi donate către un caz umanitar. Este vorba despre frații Ioan și Teodor Rusu care se luptă cu o boală genetică extrem de rară și care necesită un tratament special. Vă invităm să ne fiți alături, să susțineți inițiativa noastra și a copiilor și să dăruiți, împreună cu noi, un strop de speranță odată cu venirea primăverii”, ne‑a spus Corina Olinici, directoarea instituției.

Seria momentelor dedicate noului anotimp va continua săptămâna viitoare cu mult așteptatele serbări de primăvară ale grupelor de preșcolari.

Cei care doresc să achiziționeze un mărțișor plămădit de mâinile micilor artiști sunt așteptați până vineri, 27 februarie, la sediul grădiniței din Strada Episcop Chesarie nr. 9, sector 4, pentru a alege un mărțișor unic, menit să vestească primăvara și să aducă, totodată, o rază de lumină în viața unor copii.

De asemenea, cei care doresc să facă o donație pentru tratamentul celor doi copii, Ioan și Teodor Rusu, o pot face în următoarele conturi bancare: BCR: RO23RNCB0068183170930001, titular: Asociația Ioan și Teodor CMT4J, CIF: 52228355, Cod SWIFT: RNCBROBU; Revolut: RO40REVO0000151891584434, titular: Valentina Rusu, cod BIC/SWIFT: REVOROBB, RevTag: @rusuvalentina1987, tel.: 0774.923.591.