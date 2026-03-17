Lecție de credință pentru copii la o parohie din Giulești

Data: 17 Martie 2026

La Parohia „Adormirea Maicii Domnului”‑Giulești, din cadrul Protoieriei Sector 6 Capitală, s‑a desfășurat de curând o activitate catehetică dedicată elevilor de la Școala Gimnazială Nr. 162, însoțiți de profesoara de religie Gabriela Rădoi. Întâlnirea face parte din programul catehetic al parohiei și se înscrie în cadrul Concursului Național Catehetic, inițiativă care urmărește implicarea copiilor și tinerilor în aprofundarea valorilor credinței ortodoxe.

Activitatea a debutat cu o scurtă cateheză susținută de diaconul Vlad‑Viorel Oancea, în care a fost subliniată importanța familiei creștine ca spațiu al formării duhovnicești și al transmiterii credinței din generație în generație. Pornind de la exemplele oferite de Sfânta Scriptură, elevilor le‑au fost prezentate câteva dintre familiile binecuvântate ale Vechiului Testament, precum Adam și Eva, Avraam și Sara, dar și modelul de viață sfântă al Drepților Ioachim și Ana, părinții Maicii Domnului. În cadrul dialogului catehetic au fost evidențiate și învățăturile Sfântului Ioan Gură de Aur despre familie, pe care marele ierarh o numește „Biserica de acasă”, locul în care se cultivă rugăciunea, dragostea și responsabilitatea creștină.

În continuarea activității, elevii au prezentat proiecte tematice dedicate unor sfinte femei canonizate și proclamate recent, punând în lumină modele autentice de credință, răbdare și jertfelnicie. De asemenea, elevii au prezentat și alte proiecte catehetice despre importanța postului în viața creștinului, despre rolul familiei în educația copiilor și despre modul în care valorile Evangheliei pot fi trăite în viața de zi cu zi. Implicarea și entuziasmul copiilor au transformat întâlnirea într‑un moment de dialog viu și de descoperire a frumuseții vieții trăite în credință. La finalul activității, copiii au fost răsplătiți pentru efortul și implicarea lor printr‑un moment de comuniune frățească, participând la o agapă.