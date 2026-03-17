Proiect catehetic pentru copii și tineri la Parohia Grădiștea din Ilfov

Data: 17 Martie 2026

Parohia Grădiștea din Protoieria Ilfov Nord participă cu proiectul catehetic „Familia creștină - grădina unde înflorește iubirea lui Dumnezeu” la Concursul Național Catehetic „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu și școală a iubirii smerite și darnice”. Proiectul este dedicat copiilor și tinerilor din comunitate.

În cadrul primei cateheze, părintele paroh Teodor‑Georgian Dumitru a subliniat rolul familiei ca spațiu binecuvântat, părinții fiind primii dascăli ai credinței prin exemplul vieții trăite în Hristos. După momentul catehetic, copiii au participat cu entuziasm la o activitate creativă, realizând borcănașe cu „Dulceață pentru suflet”, dedicate mamelor lor. În aceste daruri simbolice au așezat gânduri frumoase și cuvinte de mulțumire, precum și diplome pentru „Cea mai bună mamă”, învățând astfel că recunoștința și dragostea față de părinți trebuie cultivate în fiecare zi.

De asemenea, parohia a găzduit o seară duhovnicească de cateheză cu tema „Familia și buna creștere a copiilor în viziunea Sfântului Vasile cel Mare, a lui Clement Alexandrinul și a Sfântului Ioan Casian”, susținută de părintele ieromonah dr. Calinic Costescu de la Schitul Măgureanu din București. Prin cuvântul său bogat în învățătură patristică, părintele a arătat că familia este locul în care copilul învață mai întâi credința, iubirea și rugăciunea, iar părinții sunt chemați să fie exemple vii de viață creștină.

Părintele paroh Teodor‑Georgian Dumitru a subliniat faptul că „este datoria noastră, a părinților și a comunității, să fim împreună cu copiii, să-i învățăm prin exemplu și să le insuflăm valori care să-i călăuzească întreaga viață”.

În perioada următoare, parohia va continua organizarea de cateheze pe aceeași temă, dedicată familiei creștine, pentru a întări credința copiilor și a tinerilor și pentru a apropia comunitatea de valorile vieții duhovnicești.