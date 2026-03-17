Binecuvântare pentru credincioșii arădeni

Data: 17 Martie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, a fost prezent duminică, 15 martie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad, unde a asistat la Sfânta Liturghie săvârșită de soborul sfântului lăcaș, în mijlocul numeroșilor credincioși, se arată pe arhiepiscopiaaradului.ro.

Cu binecuvântarea ierarhului, cuvântul de învățătură a fost rostit de către părintele Claudiu Condurache, care a evidențiat importanța asumării crucii în viața creștinului. În cuvântul său, părintele a arătat că fiecare om poartă o cruce proprie - formată din încercări, suferințe și responsabilități, iar asumarea acesteia cu credință și răbdare devine cale de întărire sufletească și de apropiere de Dumnezeu.