Atelier misionar‑catehetic la Parohia Prozanic din Călărași

Duminică, 15 martie 2026, în Parohia „Sfântul Gheorghe”‑Prozanic, din cadrul Protopopiatul Oltenița, aparținând Episcopiei Sloboziei și Călărașilor, județul Călărași, copii și tineri au participat la o activitate organizată cu prilejul Zilei internaționale a matematicii, celebrată în fiecare an la 14 martie. Activitatea s‑a desfășurat în contextul Concursului Național Catehetic 2026: „Familia - binecuvântare a lui Dumnezeu şi şcoală a iubirii smerite şi darnice”, dar și al „Lunii pentru viață”, dedicată promovării și prețuirii darului vieții.

Sub titlul sugestiv „1 + 1 pentru viață - Înmulțim iubirea în familie”, activitatea a fost organizată sub forma unui atelier misionar‑catehetic, în care copiii și tinerii au fost încurajați să îmbine creativitatea, reflecția spirituală și spiritul misionar.

În zilele premergătoare desfășurării evenimentului, participanții au avut misiunea redactării unor invitații scrise de mână, adresate unei persoane apropiate care nu participă frecvent la viața Bisericii.

Duminică, după Sfânta Liturghie, în cadrul atelierului misionar‑catehetic, copiii și tinerii participanți au prezentat în fața audienței persoanele invitate, dar și câteva gânduri despre fiecare invitat în parte.

Un moment aparte al activității a fost rostirea sau citirea unei rugăciuni, aleasă de fiecare copil sau tânăr, care exprimă cel mai bine relația spirituală și sufletească pe care o are cu persoana invitată.

Inspirându‑se din tema Zilei internaționale a matematicii, copiii și tinerii au formulat și „ecuații ale iubirii și credinței”, exprimând simbolic relația cu persoana invitată.

Atelierul misionar‑catehetic „1 + 1 pentru viață - Înmulțim iubirea în familie” a avut un puternic caracter misionar, încurajând copiii și tinerii să devină vestitori ai bucuriei credinței în propriile familii și în comunitatea lor, dar și că adevărata „matematică a vieții” nu se reduce la numere și calcule, ci se împlinește în iubirea dăruită, în credința împărtășită atât în familie, cât și în comunitate.