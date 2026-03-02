Peste 2.000 de pelerini la procesiunea cu sfintele icoane de la Roman

Peste 2.000 de pelerini au participat în Duminica Ortodoxiei la procesiunea cu sfintele icoane organizată la Roman de Arhiepiscopia Romanului și Bacăului, în parteneriat cu autoritățile publice locale.

La ediția de anul acesta a procesiunii cu sfintele icoane au participat preacuvioși părinți și preacuvioase maici de la mănăstirile din Eparhia Romanului și Bacăului, 100 de preoți din Protopopiatul Roman și peste 2.000 de pelerini romașcani.

Începând cu ora 14:30, în Piața Roman Mușat din oraș, în fața mulțimii pelerinilor, Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a deschis evenimentul închinat sărbătorii din această zi înălțând rugăciuni către Dumnezeu și adresând un cuvânt de învățătură.

Au fost purtate icoane ale celor 16 sfinte femei românce canonizate recent de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române și 16 icoane ale sfinților români canonizați în anul 2025, purtate cu evlavie de preacuvioși părinți și preacuvioase maici, cinci icoane făcătoare de minuni din Eparhia Romanului și Bacăului (Maica Domnului Precista de la Catedrala Arhiepiscopală din Roman, icoana Maicii Domnului „Vimatarissa” de la Mănăstirea Diaconești, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Giurgeni, icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Măgura Ocnei și icoana Maicii Domnului de la Parohia Trifești), racla cu sfinte moaște aflată în patrimoniul Catedralei Arhiepiscopale, dar și 20 de icoane reprezentative de la bisericile din municipiul Roman.

După ce au intrat în incinta Centrului eparhial, pelerinii au avut bucuria de a asista la oficierea slujbei de sfințire a icoanelor de către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim și de Preasfințitul Părinte Episcop‑vicar Teofil Trotușanul, la Altarul de vară din latura de nord‑est a Catedralei Arhiepiscopale. Tot acum a fost sfințită și racla din argint confecționată în atelierele Patriarhiei Române, în care a fost așezată o părticică din Sfintele Moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie de Eghina, dar și icoanele purtate în mâini de pelerini.

La finalul slujbei, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim a adresat cuvânt de mulțumire pelerinilor care au participat la o procesiune de asemenea anvergură, după 10 ani în care cinstirea icoanelor și purtarea lor în procesiune s‑au desfășurat doar în incinta Centrului eparhial.

Tot acum, Înaltpreasfinția Sa a adus la cunoștință credincioșilor faptul că în racla din argint sfințită în această zi va fi așezată o părticică din sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Nectarie, care va rămâne în patrimoniul Catedralei Arhiepiscopale de la Roman.