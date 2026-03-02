Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Binecuvântarea noii case parohiale din Guga, Protopopiatul Dej

Știri
Un articol de: Darius Echim - 02 Martie 2026

În Duminica întâi din Postul Mare (a Ortodoxiei), 1 martie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din Parohia Guga, Protopopiatul Dej, județul Cluj.

În biserica parohială cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei a săvârşit Sfânta Liturghie şi a rostit un cuvânt de învățătură intitulat „Biserica Ortodoxă Îl mărturisește pe Hristos, iar creștinul‑ortodox Îl urmează pe Hristos”. În cadrul acestuia, pornind de la cuvintele lui Ioan Botezătorul „Iată Mielul lui Dumnezeu, Cel care ridică păcatul lumii”, Înaltpreasfinția Sa a numit Biserica Ortodoxă păstrătoare și promotoare a revelației lui Ioan și a adevărului de credință.

De asemenea, ierarhul a vorbit despre importanța și rolul icoanelor în viața credincioșilor și a arătat cât de importante sunt faptele de milostenie, citind în acest sens Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei din anul mântuirii 2026.

La finalul textului pastoral, credincioșii au fost îndemnați să fie darnici și milostivi cu aproapele lor și să sprijine activitățile Bisericii prin contribuţia lor la colecta pentru Fondul Central Misionar. Sumele vor fi destinate activităților misionare și social‑filantropice ale Bisericii Ortodoxe Române, precum și sprijinirii parohiilor izolate, în care locuiesc doar oameni în vârstă, a mănăstirilor sărace şi a eparhiilor din ţară şi din diasporă, cu posibilităţi financiare reduse.

La momentul rânduit din cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru Gabriel Mureșan, pe seama Parohiei Năsal, Protopopiatul Gherla.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul vocal „Theotokos”. La chinonic, interpretul de muzică populară Ioan Dordoi a interpretat mai multe pricesne.

La finalul slujbei, preotul paroh Alexandru Ioan Circa i‑a mulțumit ierarhului şi i‑a oferit, din partea comunității parohiale, o icoană cu Răstignirea Domnului.

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei l‑a hirotesit iconom pe parohul Alexandru Ioan Circa şi a oferit distincţii credincioşilor Florin Nicolae Bâlc, Augustin Tătar, Valer Mureșan, Augustin Varga, Dănuț Dordoi, Felician Gârbovan, membrilor Consiliului și Comitetului parohial, prezbiterei Diana Circa și altor binefăcători, iar copiii și tinerii prezenți au primit cărți duhovnicești din partea ierarhului.

Mitropolitul Andrei a săvârşit, apoi, slujba Sfeștaniei și a binecuvântat noua casă parohială din Guga, edificată și dotată cu cele necesare în perioada 2020-2026. La finalul slujbei de binecuvântare, ierarhul i‑a dăruit prezbiterei Diana Circa o icoană cu Maica Domnului.

 

