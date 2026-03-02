Slujbă de pomenire pentru diaconul Ion Creangă și familia sa la Schitul Vovidenia

Data: 02 Martie 2026

Duminică, 1 martie, când s-au împlinit 189 de ani de la nașterea marelui povestitor Ion Creangă, Asociația Culturală Vovidenia-Neamț a organizat, după săvârșirea Sfintei Liturghii, o slujbă de pomenire pentru ilustrul scriitor și pentru familia sa, așezând astfel memoria acestuia în lumina credinței, acolo unde cuvântul se întoarce, smerit, la izvoarele sale curate.

După slujba de pomenire, săvârșită în biserica Schitului Vovidenia al Mănăstirii Neamț, arhimandritul Mihail Daniliuc, președintele Asociației Culturale Vovidenia-Neamț, a rostit un cuvânt de învățătură adresat credincioșilor, evidențiind dimensiunea profund creștină a chipului feminin din scrierile lui Creangă. În intervenția sa, părintele a arătat că, în paginile scriitorului, femeia nu este o prezență marginală, ci axul în jurul căruia se ordonează viața satului. Între altele, vorbitorul a subliniat: „În Amintiri din copilărie, lumea se configurează în jurul familiei, iar inima familiei este femeia. Mama, bunica, mătușile, vecinele sau fetele de preot nu sunt simple figuri pitorești, ci repere morale și duhovnicești. Ele alcătuiesc o adevărată constelație a feminității creștine, întruchipând credința vie, rânduiala casei, răbdarea și înțelepciunea transmise din generație în generație. Chipul Smarandei, mama scriitorului, se desprinde cu o forță aparte: femeie hotărâtă, credincioasă, veghetoare asupra creșterii fiului său, ea devine matricea spirituală a formării lui Ion Creangă. Prin dragostea și exigența ei, prin atașamentul față de Biserică și de tradițiile neamului românesc, se conturează profilul unei mame care nu doar aduce pe lume un copil, ci modelează un destin. Nu întâmplător, nașterea scriitorului în prima zi a primăverii a fost evocată simbolic drept cel mai frumos «mărțișor» dăruit culturii române.”