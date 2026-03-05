Curs de formare și tabără de zi la o parohie românească din Austria

Data: 05 Martie 2026

În perioada 28 februarie - 1 martie 2026, la biserica ortodoxă românească „Sfântul Ștefan cel Mare” din Viena, Austria, a fost organizat un curs pentru lideri de tineret și tabără de zi dedicate copiilor și adolescenților cu vârste între 6 și 18 ani. Activitățile au fost organizate în cadrul Parteneriatului educațional internațional, sub îndrumarea Asociației TEAM și a tinerilor voluntari din comunitate, oferind participanților un program dinamic, centrat pe dezvoltare personală, colaborare și creativitate. Prima zi, sâmbătă, a fost dedicată cunoașterii și consolidării spiritului de echipă prin jocuri interactive și activități energizante. Grupa celor mici a participat la activități tematice și a întâmpinat primăvara realizând mărțișoare din lemn, într‑un exercițiu de creativitate și bucurie. În paralel, grupa adolescenților a pus bazele parcursului formativ prin sesiuni și exerciții de teambuilding menite să consolideze încrederea și coeziunea.

A doua zi, duminică, după participarea la Sfânta Liturghie, programul a continuat prin organizarea unui atelier dedicat gestionării emoțiilor, care le‑a oferit copiilor ocazia de a învăța despre exprimarea sănătoasă a bucuriei, tristeții, furiei și fricii, într‑un cadru deschis și sigur. Un moment definitoriu al zilei a fost asumarea rolului de mentori de către grupa „Piticilor”, care i‑au sprijinit pe noii voluntari în organizarea „micilor ore de joacă”. Prin jocuri de echipă și activități colaborative, s‑au consolidat încrederea reciprocă și spiritul de responsabilitate.

Coordonați de o echipă dedicată de formatori, participanții au trăit două zile intense, în care învățarea practică s‑a împletit armonios cu tradiția, prietenia și bucuria de a crește împreună, se arată pe mitropolia‑ro.de.