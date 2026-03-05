Daruri pentru vârstnicii Centrului „Speranțe pentru vârsta a III‑a”

Cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Arhiepiscop Casian, miercuri, 4 martie, la Centrul multifuncțional de servicii sociale „Speranțe pentru vârsta a III‑a” din cadrul Parohiei „Pogorârea Sfântului Duh” din Galați, s‑a desfășurat activitatea intitulată „Zâmbete de copii, daruri neprețuite la sărbătoarea femeii creştine”. Evenimentul, organizat în contextul Anului omagial al pastoraţiei familiei creştine şi prilejuit de Ziua Internaţională a Femeii, a fost organizat de Parohia „Pogorârea Sfântului Duh” în colaborare cu Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Apostol Andrei” din Galaţi.

Beneficiarii acestei activităţi au fost 30 de persoane vârstnice, asistate în cadrul acestui centru social parohial, care au primit din partea elevilor seminariști gălățeni flori, produse de igienă personală şi s‑au bucurat de un program cultural‑artistic pregătit special. Cu câteva zile înainte, creativi şi dornici să se facă utili, elevii seminariști de la clasele I şi a IV‑a, sub coordonarea învățătoarelor, au lucrat intens şi au creat mărțișoare pe care ulterior le‑au valorificat pentru a strânge fondurile necesare desfășurării activităţii de miercuri. Darurile au fost oferite la sediul centrului social de către copiii participanți şi au adus multă bucurie, speranţă şi mângâiere acestor semeni de‑ai noştri nevoiași.

Centrul multifuncțional de servicii sociale „Speranțe pentru vârsta a III‑a” asigură asistență socială pentru 60 de vârstnici, dintre care 30 frecventează zilnic instituția pentru a beneficia de serviciile sociale, iar 30 sunt îngrijiți la domiciliu. Buna funcţionare a acestui așezământ social este asigurată de șapte angajați. Serviciile centrului constau în oferirea unor programe complexe de consiliere psihologică, consiliere socială, activităţi recreative la sala de club, servirea unei mese calde în fiecare zi lucrătoare, spălătorie şi călcătorie lenjerie, îngrijire a persoanelor vârstnice nedeplasabile la domiciliul acestora, supravegherea stării de sănătate şi, nu în ultimul rând, servicii de consiliere şi suport religios.