Cursuri de îndrumare duhovnicească la Mănăstirea Rebra‑Parva

Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului organizează și în acest an două sesiuni de cursuri de duhovnicie pentru clericii din cele nouă protopopiate ale eparhiei, desfășurate sub forma unor colocvii, cu tematică practică și formativă. Prima sesiune din acest an, respectiv seria a XXIII‑a, a avut loc în perioada 2‑5 martie, la Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”‑Rebra‑Parva, județul Bistrița‑Năsăud.

La Mănăstirea „Sfinții Apostoli Petru și Pavel”‑Rebra‑Parva, în prezența Preasfințitului Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, a fost deschisă luni, 2 martie, prima sesiune a cursurilor de îndrumare duhovnicească din acest an. După o slujbă de Te Deum, care a fost săvârşită în biserica așezământului monahal, în continuare, în sala de conferințe a mănăstirii, Părintele Episcop‑vicar Samuel Bistriţeanul le‑a adresat clericilor prezenți un cuvânt de învățătură, sfaturi și îndemnuri duhovnicești.

Marți, 3 martie, clericii au primit binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, care le‑a adresat un cuvânt de învățătură, sfaturi duhovnicești și îndemnuri pastorale. Au mai vorbit consilierul cultural al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului - pr. Cornel Coprean, care este coordonatorul cursurilor; protopopul de Năsăud - pr. Ovidiu Sermeșan; protopopul de Bistrița - pr. Marius Pintican; protopopul de Beclean - pr. Dragoș Cristian, și, în calitate de gazdă, starețul Mănăstirii Rebra‑Parva - arhim. Chiril Zăgrean.

În zilele de curs, preoţii cursanți au participat la programul liturgic al mănăstirii și au discutat diferite subiecte, precum: rolul duhovnicului în societatea de astăzi, importanța spovedaniei și pregătirea pentru spovedanie, spovedania și duhovnicia în cazuri speciale din punct de vedere religios‑moral și psihic etc.

Cursanții au avut parte și de o serie de discuții practice inițiate de diferiți invitaţi, între care: vicarul administrativ al arhiepiscopiei - pr. Dumitru Boca; exarhul mănăstirilor, arhim. Dumitru Cobzaru; decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia; eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj‑Napoca, arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea, care este și cadru universitar al Facultății de Teologie, iar în calitate de invitat special al acestor cursuri de duhovnicie, lect. univ. dr. Mihnea Măruță, jurnalist, doctor în filosofie al Universității Babeș‑Bolyai Cluj‑Napoca și cadru didactic asociat la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi Comunicării din cadrul UBB - Departamentul de Jurnalism.

Cursurile sunt coordonate de consilierul administrativ bisericesc, pr. Cristian Baciu, și de consilierul cultural, pr. Cornel Coprean. A doua sesiune de anul acesta, respectiv a XXIV‑a serie, va avea loc în perioada 9‑12 martie, la Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, judeţul Cluj.