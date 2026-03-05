Ajutorul pentru sinistrații din Bazinul Dornelor continuă

Într‑un gest de profundă solidaritate și dragoste creștină, Episcopia Maramureșului și Sătmarului s‑a făcut părtașă durerii familiilor sinistrate din orașul Broșteni, grav afectate de inundațiile din această perioadă.

Răspunzând prompt nevoilor unei familii cu trei copii, care și‑a pierdut locuința în urma viiturilor, Episcopia Maramureșului și Sătmarului a achiziționat un apartament cu trei camere, în valoare de 42.000 de euro, oferindu‑le astfel nu doar un acoperiș deasupra capului, ci și șansa unui nou început, într‑un cămin sigur și stabil.

Miercuri, 4 martie 2026, arhimandritul Ioachim Tomoiagă, consilier al Sectorului social‑filantropic al Episcopiei Maramureșului, s‑a deplasat la Suceava pentru semnarea documentelor de donație.

În cadrul vizitei, delegația a poposit la paraclisul Mănăstirii „Sfântul Ioan cel Nou”, parte a ansamblului monahal din Mănăstirea „Sfântul Ioan cel Nou”, unde a fost întâmpinată de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților.

Preasfinția Sa a conferit arhimandritului Ioachim Tomoiagă Ordinul „Crucea Bucovinei”, distincție acordată din grija, la inițiativa și cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, ca semn de prețuire pentru activitatea social‑filantropică desfășurată cu dăruire și responsabilitate, precum și pentru implicarea concretă în sprijinirea familiilor afectate de calamități.

Deși apele s‑au retras, urmele lăsate în urma inundațiilor nu au fost încă șterse. Numeroase familii din Broșteni și din localitățile învecinate se află în continuare în dificultate, având nevoie de sprijin pentru a‑și reconstrui viețile.

În acest context, Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților are în derulare și finalizarea unei case cu o suprafață de 160 mp, destinată unei familii sinistrate. Lucrările sunt avansate, însă este nevoie de susținere financiară pentru a putea fi duse la bun sfârșit.

Cei care doresc să sprijine această inițiativă pot face donații în conturile:

Lei: RO51RNCB0234037010910014

Euro: RO78RNCB0234037010910110

Titular: Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților

Detalii plată: Sinistrați Broșteni