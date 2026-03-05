Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Cateheza „Ortodoxia prin ochii tinerilor”, în parohia sălăjeană Crasna

Cateheza „Ortodoxia prin ochii tinerilor”, în parohia sălăjeană Crasna

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Răzvan Mîndruț - 05 Martie 2026

Sub genericul „Ortodoxia prin ochii tinerilor”, Parohia Crasna a găzduit sâmbătă, 28 februarie, o întâlnire la care au participat peste 160 de tineri și copii din parohiile Circumscripției Catehetice „Valea Crasnei”, Episcopia Sălajului. După momentul de rugăciune și cuvântul de bun-venit adresat de pr. Sorin Șandor, participanții au luat parte la cateheza susținută de părintele inspector eparhial Petru Ardelean, în cadrul căreia au descoperit Ortodoxia ca mod de viață și au reflectat asupra identității lor de creștini ortodocși. De asemenea, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a adresat câteva cuvinte tinerilor prezenţi.

Participanții s‑au îndreptat, în continuare, spre căminul cultural din localitate, unde s‑au desfășurat jocuri de cunoaștere și socializare, precum și ateliere de creație organizate pe categorii de vârstă. Cei mai mari dintre participanţi și‑au realizat propriile icoane prin pictură pe sticlă sau litografie, iar cei mai mici au modelat și pictat cruciulițe din lut. Seara s‑a încheiat cu o agapă frățească oferită de pr. paroh Sorin Șandor și de comunitatea Parohiei Crasna.

 

vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri