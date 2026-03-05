Cateheza „Ortodoxia prin ochii tinerilor”, în parohia sălăjeană Crasna

Sub genericul „Ortodoxia prin ochii tinerilor”, Parohia Crasna a găzduit sâmbătă, 28 februarie, o întâlnire la care au participat peste 160 de tineri și copii din parohiile Circumscripției Catehetice „Valea Crasnei”, Episcopia Sălajului. După momentul de rugăciune și cuvântul de bun-venit adresat de pr. Sorin Șandor, participanții au luat parte la cateheza susținută de părintele inspector eparhial Petru Ardelean, în cadrul căreia au descoperit Ortodoxia ca mod de viață și au reflectat asupra identității lor de creștini ortodocși. De asemenea, președintele Consiliului Județean Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, a adresat câteva cuvinte tinerilor prezenţi.

Participanții s‑au îndreptat, în continuare, spre căminul cultural din localitate, unde s‑au desfășurat jocuri de cunoaștere și socializare, precum și ateliere de creație organizate pe categorii de vârstă. Cei mai mari dintre participanţi și‑au realizat propriile icoane prin pictură pe sticlă sau litografie, iar cei mai mici au modelat și pictat cruciulițe din lut. Seara s‑a încheiat cu o agapă frățească oferită de pr. paroh Sorin Șandor și de comunitatea Parohiei Crasna.