Daruri oferite pacientelor Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor

Știri
Un articol de: Pr. Laurențiu Florin Brîndaș - 12 Martie 2026

Mai multe femei internate la Secția Clinică Obstetrică‑Ginecologie și Secția Clinică Oncologie Medicală din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor au primit flori din partea voluntarilor filialei Oradea a Asociației Studenților Creștin‑Ortodocși Români (ASCOR), cu ocazia zilei de 8 martie.

La maternitate, tinerele mame au fost surprinse de vizita studenților, care le‑au oferit flori și le‑au adresat gânduri de bine, felicitându‑le pentru darul vieții și pentru curajul și jertfa maternității. Atmosfera a fost una emoționantă, multe dintre mame primind gestul tinerilor cu zâmbete și cuvinte de mulțumire.

Voluntarii ASCOR Oradea au mers și la Secția Clinică Oncologie Medicală, unde au oferit flori pacientelor internate. Gestul lor, simplu, dar plin de căldură, a fost primit cu multă recunoștință. Pentru câteva clipe, saloanele spitalului s‑au umplut de zâmbete, iar florile oferite au devenit un simbol al speranței, al solidarității și al apropierii sufletești.

„Ne‑am dorit ca, de 8 martie, să fim aproape de femeile care se află în spital. Unele dintre ele trăiesc bucuria maternității, altele trec prin încercări grele. Prin aceste flori și prin prezența noastră am vrut să le transmitem că nu sunt singure și că sunt în gândurile și rugăciunile noastre”, au mărturisit tinerii implicați în această acțiune.

