Cursuri de îndrumare duhovnicească la Mănăstirea Nicula

La Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, județul Cluj, au loc, în perioada 9‑12 martie, a XXIV‑a serie a cursurilor preoțești de duhovnicie pentru clericii din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului. Aceste cursuri au loc de două ori pe an și se desfășoară sub forma unor colocvii, abordând teme de natură practică și formativă.

La Mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului” de la Nicula, în prezența Înaltpreasfințitului Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, a fost deschisă luni, 9 martie, a doua sesiune a cursurilor de îndrumare duhovnicească din acest an, cu o slujbă de Te Deum, săvârşită în biserica nouă a așezământului monahal.

În continuare, în aula Centrului de Conferințe și Studii Patristice „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din cadrul mănăstirii, Părintele Mitropolit Andrei le‑a adresat clericilor prezenți un cuvânt de învățătură, sfaturi și îndemnuri duhovnicești. Au mai luat cuvântul: consilierul administrativ bisericesc al Arhiepiscopiei Clujului, pr. Cristian Baciu; protopopul de Gherla, pr. Paul Iulian Isip, și starețul Mănăstirii Nicula, arhim. Iustin Miron.

Clericii cursanți au participat la programul liturgic al mănăstirii și au discutat despre rolul duhovnicului în societatea de astăzi, importanța spovedaniei și pregătirea pentru spovedanie, spovedania și duhovnicia în cazuri speciale etc.

Marți, 10 martie, Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, le‑a adresat clericilor sfaturi duhovnicești și îndemnuri pastorale.

Au mai susţinut prelegeri: vicarul administrativ al Arhiepiscopiei Clujului, pr. Dumitru Boca; exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Vadului, Feleacului și Clujului, arhim. Dumitru Cobzaru; decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj‑Napoca, arhim. prof. univ. dr. Teofil Tia; eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj‑Napoca, arhim. lect. univ. dr. Simeon Pintea, care este și cadru universitar al Facultății de Teologie, iar în calitate de invitat special al acestor cursuri de duhovnicie, lect. univ. dr. Mihnea Măruță, jurnalist, doctor în filosofie al Universității „Babeș‑Bolyai” din Cluj‑Napoca și cadru didactic asociat la Facultatea de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării din cadrul UBB - Departamentul de Jurnalism.

Cursurile au fost coordonate de consilierul administrativ bisericesc, pr. Cristian Baciu, și de consilierul cultural, pr. Cornel Coprean.