Conferinţă despre familia creştină la Sibiu

Galerie foto (7) Galerie foto (7) Știri
Un articol de: Ștefan Mărculeţ - 12 Martie 2026

În Aula „Mitropolit Ioan Mețianu” a Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Andrei Şaguna” din Sibiu a avut loc marți, 10 martie, conferința cu tema „Când se vindecă stresul cu ajutorul familiei?”, susținută de dr. Virgiliu Gheorghe, bioetician și cercetător, vicepreşedintele Institutului de Cercetări Psihosociale şi Bioetică din Bucureşti, coordonator al secțiunii științifice a revistei Familia Ortodoxă și autor al mai multor volume, între care „Efectele televiziunii asupra minții umane” și „Pornografia, maladia secolului XXI”. Conform Mitropoliei Ardealului, dr. Virgiliu Gheorghe este unul dintre cei mai apreciați specialiști în domeniul bioeticii și al influenței mass‑mediei asupra familiei și societății. Prin lucrările sale, conferințele susținute și studiile aprofundate, dr. Virgiliu Gheorghe oferă perspective esențiale asupra modului în care putem proteja și întări familia în fața provocărilor contemporane.

„Nu știu nimic mai folositor pentru dezvoltarea unei persoane decât familia. Caracterul este definit de familie, de felul în care ea funcționează, de iubirea și căldura ei. Familia este laboratorul dezvelirii de egoism, este locul în care omul învață iubirea de aproapele și de Dumnezeu”, a subliniat dr. Virgiliu Gheorghe.

La finalul conferinței, cei prezenți, precum și cei din mediul online au avut ocazia de a adresa întrebări, mai ales că tema conferinţei a fost de mare interes în contextul Anului omagial al pastorației familiei creștine și Anului comemorativ al sfintelor femei din calendar (mironosițe, mucenițe, monahii, soții și mame) în Patriarhia Română.

Conferinţa de la Sibiu a fost rodul colaborării dintre Organizația Tinerilor din Sibiu, Asociația „Familia Bucuriei” şi Mitropolia Ardealului.

 

Citeşte mai multe despre:   conferinta  -   Facultatea de Teologie Andrei Şaguna din Sibiu
