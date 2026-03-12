Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Masă rotundă despre provocările întemeierii unei familii

Știri
Un articol de: Oana‑Andreea Neagu - 12 Martie 2026

Sala „Ecclesia” a Muzeului Mitropolitan din Iași a găzduit marți, 10 martie, evenimentul „Solidari în lupta cu frica de a întemeia o familie”, un eveniment organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, în contextul „Lunii pentru viață”.

La iniţiativa părintelui decan, conf. univ. dr. Paul‑Cezar Hârlăoanu, întâlnirea a reunit cadre didactice, specialiști și studenți de la toate cele trei specializări ale facultății - Teologie Pastorală, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră - în jurul unei teme actuale: teama tinerilor de a întemeia o familie.

Preoteasa Diana Siminciuc, consilier în comunicare prin metoda ESPERE, a abordat tema relațiilor interpersonale dintr‑o perspectivă practică și psihologică. În intervenția sa, a prezentat cele trei niveluri de comunicare: rațional, emoțional și simbolic, subliniind importanța comunicării autentice în relațiile de cuplu, și a evidențiat modul în care anumite experiențe personale sau modele familiale pot influența modul în care tinerii privesc ideea de familie.

O perspectivă socială asupra subiectului a fost oferită de Elena Vasiliu, asistent social în cadrul Primăriei comunei Aroneanu, care a vorbit despre trăirea personală a fricii, dar și despre abandonul în mâinile lui Dumnezeu, cu scopul de a primi ceea ce are de oferit viața.

Dimensiunea teologică și spirituală a discuției a fost conturată de pr. lect. univ. dr. Cristian‑Alexandru Barnea, prodecanul facultății. În intervenția sa, clericul a subliniat că familia nu este doar o instituție socială, ci o adevărată comuniune de iubire și credință binecuvântate de Dumnezeu. Taina Cununiei reprezintă o chemare la jertfelnicie, responsabilitate și creștere duhovnicească, iar frica de a întemeia o familie poate fi depășită atunci când relația se întemeiază pe credința în ajutorul lui Dumnezeu, pe încrederea reciprocă și bucuria de a face binele cu toată inima. Arhimandritul Ghelasie Mureșan, starețul Mănăstirii Făgețel din Harghita, a subliniat că frica apare atunci când omul își pierde reperele spirituale și când privește viitorul exclusiv prin prisma incertitudinilor lumii. 

 

