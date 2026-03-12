Masă rotundă despre provocările întemeierii unei familii

Sala „Ecclesia” a Muzeului Mitropolitan din Iași a găzduit marți, 10 martie, evenimentul „Solidari în lupta cu frica de a întemeia o familie”, un eveniment organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași, în contextul „Lunii pentru viață”.

La iniţiativa părintelui decan, conf. univ. dr. Paul‑Cezar Hârlăoanu, întâlnirea a reunit cadre didactice, specialiști și studenți de la toate cele trei specializări ale facultății - Teologie Pastorală, Teologie Ortodoxă Asistență Socială și Artă Sacră - în jurul unei teme actuale: teama tinerilor de a întemeia o familie.

Preoteasa Diana Siminciuc, consilier în comunicare prin metoda ESPERE, a abordat tema relațiilor interpersonale dintr‑o perspectivă practică și psihologică. În intervenția sa, a prezentat cele trei niveluri de comunicare: rațional, emoțional și simbolic, subliniind importanța comunicării autentice în relațiile de cuplu, și a evidențiat modul în care anumite experiențe personale sau modele familiale pot influența modul în care tinerii privesc ideea de familie.

O perspectivă socială asupra subiectului a fost oferită de Elena Vasiliu, asistent social în cadrul Primăriei comunei Aroneanu, care a vorbit despre trăirea personală a fricii, dar și despre abandonul în mâinile lui Dumnezeu, cu scopul de a primi ceea ce are de oferit viața.

Dimensiunea teologică și spirituală a discuției a fost conturată de pr. lect. univ. dr. Cristian‑Alexandru Barnea, prodecanul facultății. În intervenția sa, clericul a subliniat că familia nu este doar o instituție socială, ci o adevărată comuniune de iubire și credință binecuvântate de Dumnezeu. Taina Cununiei reprezintă o chemare la jertfelnicie, responsabilitate și creștere duhovnicească, iar frica de a întemeia o familie poate fi depășită atunci când relația se întemeiază pe credința în ajutorul lui Dumnezeu, pe încrederea reciprocă și bucuria de a face binele cu toată inima. Arhimandritul Ghelasie Mureșan, starețul Mănăstirii Făgețel din Harghita, a subliniat că frica apare atunci când omul își pierde reperele spirituale și când privește viitorul exclusiv prin prisma incertitudinilor lumii.