Apărut într‑o prezentare grafică atrăgătoare, Almanahul bisericesc 2026 al Arhiepiscopiei Târgoviștei surprinde, în cele 440 de pagini ale sale, dinamismul pastoral‑misionar al eparhiei, precum și preocupările duhovnicești, culturale, educaționale și științifice ale profesorilor de la Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia”, ale cadrelor didactice de la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” și ale unor importanți reprezentanți ai mediului academic din județul Dâmbovița, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Tematica bogată și actuală a articolelor incluse în acest volum oferă posibile răspunsuri la neliniștile și frământările contemporanilor, în special ale tinerilor, dăruindu‑le un sprijin binecuvântat, întemeiat pe tezaurul de înțelepciune al credinței strămoșești.

Mesajul central al volumului este subliniat de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, în Prefață, astfel: „Mărturia bunătății noastre, oferită sub forma filantropiei, a fidelității față de Adevăr, prin dreapta propovăduire și intensa trăire a comuniunii cu Dumnezeu și cu aproapele, precum și deschiderea spre dialog și cooperare, reprezintă urgențe al misiunii‑pastorale creștine în lumea de astăzi, ce susțin pacea, coeziunea și unitatea dintre oameni, comunități și popoare”.