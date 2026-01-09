Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Almanahul bisericesc 2026 al Arhiepiscopiei Târgoviștei

Data: 09 Ianuarie 2026

Apărut într‑o prezentare grafică atrăgătoare, Almanahul bisericesc 2026 al Arhiepiscopiei Târgoviștei surprinde, în cele 440 de pagini ale sale, dinamismul pastoral‑misionar al eparhiei, precum și preocupările duhovnicești, culturale, educaționale și științifice ale profesorilor de la Facultatea de Teologie și Științele Educației a Universității „Valahia”, ale cadrelor didactice de la Seminarul Teologic „Sfântul Ioan Gură de Aur” și ale unor importanți reprezentanți ai mediului academic din județul Dâmbovița, ne‑a transmis Biroul de presă al Arhiepiscopiei Târgoviștei.

Tematica bogată și actuală a articolelor incluse în acest volum oferă posibile răspunsuri la neliniștile și frământările contemporanilor, în special ale tinerilor, dăruindu‑le un sprijin binecuvântat, întemeiat pe tezaurul de înțelepciune al credinței strămoșești.

Mesajul central al volumului este subliniat de Înaltpreasfințitul Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei, Mitropolit onorific și Exarh patriarhal, în Prefață, astfel: „Mărturia bunătății noastre, oferită sub forma filantropiei, a fidelității față de Adevăr, prin dreapta propovăduire și intensa trăire a comuniunii cu Dumnezeu și cu aproapele, precum și deschiderea spre dialog și cooperare, reprezintă urgențe al misiunii‑pastorale creștine în lumea de astăzi, ce susțin pacea, coeziunea și unitatea dintre oameni, comunități și popoare”.

 

