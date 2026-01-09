Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Zi de hram în Parohia „Sfântul Ioan” din Bârlad

Știri
Data: 09 Ianuarie 2026

Miercuri, 7 ianuarie, de Soborul Sfântului Ioan Botezătorul, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a săvârșit Sfânta Liturghie în Parohia „Sfântul Ioan” din municipiul Bârlad.

Din soborul slujitorilor au făcut parte și părinți consilieri de la Centrul eparhial Huși, părinți stareți din eparhie, alături de părintele protopop Andrei Mereuță, parohul bisericii.

Răspunsurile liturgice au fost date de membri ai Grupului psaltic „Sfânta Mare Muceniță Chiriachi”, coordonați de arhidiaconul Cosmin Vlăduț Mironescu.

În cuvântul adresat celor prezenți, ierarhul Hușilor a atras atenția asupra pericolului formalismului în relația cu Dumnezeu și a vorbit despre pregătirea pentru participarea la Sfânta Liturghie care ar trebui să implice pregătirea pentru primirea Sfintei Împărtășanii.

La finalul Sfintei Liturghii, într‑un cadru festiv, ierarhul Hușilor i‑a hirotesit întru iconom stavrofor pe preoții Răzvan Acostioaiei, de la Parohia „Sfântul Dumitru” din municipiul Bârlad, și Octavian Simion, preot misionar în cadrul Protopopiatului Bârlad, în semn de apreciere a coordonării activităților cu tinerii din cuprinsul Protopopiatului Bârlad.

 

