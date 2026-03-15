Binecuvântare arhierească pentru elevii olimpici la Religie din judeţul Sibiu

Peste 170 de elevi de la şcolile şi liceele din judeţul Sibiu au participat sâmbătă, 14 martie, la etapa judeţeană a Olimpiadei de Religie. Înainte de începerea concursului, elevii olimpici au primit binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului şi Mitropolitul Ardealului.

Elevii olimpici la Religie au primit binecuvântarea ierarhului în Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu, unde s-au mai aflat inspectorul general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Sibiu, prof. Emilian-Marius Novac, inspectorul de Religie al judeţului Sibiu, prof. Gabriela Frăţilă, inspectorul de învăţământ al Arhiepiscopiei Sibiului, dr. Sorin Joantă, dascălii de religie şi cadrele didactice din comitetul de organizare al concursului, informează Mitropolia Ardealului.

Ierarhul i-a felicitat pe elevi pentru dragostea lor faţă de această disciplină şcolară deosebită şi le-a urat mult succes la această etapă a Olimpiadei de Religie. Elevii olimpici au primit din partea Părintelui Mitropolit câte un calendar și dulciuri.

„Este o ocazie specială pe care n-am programat-o noi, ci a rânduit-o Dumnezeu, ca să începeți această etapă a Olimpiadei de Religie cu o binecuvântare aici, în cadrul Sfintei Liturghii. Întâi de toate aș vrea să vă reamintesc ceea ce am spus totdeauna, în fiecare an, olimpicilor noștri, şi anume că îi binecuvântăm, îi îmbrățișăm și îi felicităm pentru faptul că s-au înscris la acest concurs special, la această olimpiadă. Voi sunteți deja distinși și apreciați prin faptul că ați ajuns acum în faza aceasta a Olimpiadei de Religie. Este o cinste și o binecuvântare pentru noi, o bucurie pentru Biserică, pentru că toți faceți parte, alături de familiile voastre, din Biserica lui Hristos. Aveţi acum misiunea specială de a reprezenta învățământul religios din școlile noastre şi o veţi face cu cinste prin ceea ce veți scrie și prin ce veți răspunde la temele pe care le veţi primi. Voi săvârşiţi acum cel mai important lucru, pentru că la alte concursuri, de ştiinţe, de literatură, nu aveţi această ocazie ca cea de acum de a-L lăuda pe Dumnezeu, mulțumindu-I pentru darurile revărsate asupra noastră și bucurându-ne cu toţii de această ocazie minunată”, a subliniat ierarhul.

Performanţă şcolară şi dragoste faţă de Biserică

La competiţia de la Sibiu, desfăşurată la Colegiul Naţional „Octavian Goga”, s-au înscris elevi de la clasa a V-a până la clasa a XII-a, iar pregătirea lor a fost apreciată de dascălii de religie care i-au însoţit la acest concurs, precum şi de reprezentanţii Inspectoratului Şcolar Judeţean.

Inspectorul școlar general prof. Emilian Marius Novac i-a mulțumit ierarhului pentru binecuvântare și a transmis un mesaj elevilor, dar și părinților care au împărtășit emoțiile copiilor lor.

„Vreau să apreciez în primul rând faptul că participați într-un număr atât de mare la această olimpiadă. Sunt peste 170 de elevi care astăzi se vor întrece la Olimpiada Județeană de Religie şi aceasta este o performanță şi îmi dovedește că sunteți dornici de a cunoaște valorile morale, spirituale, de a găsi răspunsuri la întrebările pe care vi le puneți voi chiar de la această vârstă tânără și asta mă bucură și îmi dă speranță. Știu și dezvălui acum faptul că mulți dintre voi participați și la olimpiade de matematică. Este ceva deosebit atunci când îmbini religia cu matematica. Pentru un tânăr de 16-17 ani, asta este înălțător și ne bucură pe toți. Vă încurajez să participați la cât mai multe olimpiade, să vă întindeți limitele, să vă cunoașteți limitele, să îndrăzniți, să citiți, să învățați și să demonstrați că sunteți elevi ai învățământului sibian, cu care ne mândrim toți. Am apreciat întotdeauna și apreciez educația sibiană, eforturile pe care colegii mei, doamnele și domnii profesori, le fac pentru ca voi să beneficiați de cele mai bune cunoștințe și de calitatea învățământului sibian. Mulțumesc colegilor mei pentru efortul de a organiza astăzi o olimpiadă de asemenea amploare, dorindu-vă tuturor succes, iar pentru noi, profesorii, toți sunteți câștigători, pentru că ați participat și ați îndrăznit să participați la această olimpiadă”, a spus insp. prof. Emilian Marius Novac.

Câştigătorii concursului judeţean de la Sibiu vor participa la etapa naţională a Olimpiadei de Religie şi vor avea posibilitatea să concureze cu elevi din alte judeţe ale ţării. Toţi elevii care au avut rezultate remarcabile la etapa de la Sibiu vor fi premiaţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit Laurenţiu.