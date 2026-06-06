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Mitropolitul Isaia de Tamassos și Orinis în vizită la Patriarhia Română

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Data: 06 Iunie 2026

Astăzi, 6 iunie 2026, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a primit, la Palatul Patriarhiei din București, vizita Înaltpreasfințitului Părinte Isaia, Mitropolitul de Tamassos și Orinis, împreună cu o delegație a acestei eparhii din Biserica Ortodoxă a Ciprului. În cadrul discuțiilor s‑a subliniat că, în Mitropolia de Tamassos și Orinis din Cipru, există o numeroasă comunitate de români creștin ortodocși, fapt pentru care Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Isaia a vizitat de mai multe ori România. La final, ierarhul cipriot a primit, din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Ordinul „Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor” pentru ierarhi, care include un engolpion cu chipul sfântului amintit.

Mitropolia de Tamassos și Orinis este considerată una dintre cele mai vechi eparhii din Cipru, datând din anul 45 d.Hr, când a fost înființată de Sfinții Apostoli Pavel și Barnaba, primul ei episcop fiind Sfântul Iraclidie.

Delegația din Biserica Ortodoxă a Ciprului se află într‑o vizită în țara noastră până duminică, 7 iunie 2026.

 

 

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