Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Apostolul zilei Romani 15, 30-33

Romani 15, 30-33

Apostolul zilei
Data: 16 August 2025

Fraților, vă îndemn, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru iubirea Duhului Sfânt, ca împreună cu mine, să luptați în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine, ca să scap de necredincioșii din Iudeea și ca ajutorul meu la Ierusalim să fie bine primit de către sfinți, ca să vin la voi cu bucurie, prin voia lui Dumnezeu, și să-mi găsesc liniștea împreună cu voi. Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Amin!

