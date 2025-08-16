Despre Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, cel mai mare teolog al secolului trecut, recent canonizat, am citit câte ceva în liceu, am aflat mai multe în timpul Facultății de Teologie
Romani 15, 30-33
Fraților, vă îndemn, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru iubirea Duhului Sfânt, ca împreună cu mine, să luptați în rugăciuni către Dumnezeu pentru mine, ca să scap de necredincioșii din Iudeea și ca ajutorul meu la Ierusalim să fie bine primit de către sfinți, ca să vin la voi cu bucurie, prin voia lui Dumnezeu, și să-mi găsesc liniștea împreună cu voi. Iar Dumnezeul păcii să fie cu voi cu toți. Amin!