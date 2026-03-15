Duminica Sfintei Cruci la Catedrala Patriarhală

În mijlocul credincioșilor adunați în rugăciune pentru a cinsti Sfânta Cruce la Catedrala Patriarhală în Duminica a 3-a din Post a poposit Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Preasfinția Sa a săvârșit Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai lăcașului de închinare.

La momentul rânduit după lecturarea Evangheliei duminicale (Marcu 8, 34-38; 9, 1), ierarhul a rostit un cuvânt de învățătură în care a tâlcuit înțelesurile pasajului evanghelic și a vorbit despre centralitatea Sfintei Cruci în viața creștinului: „Ne întâlnim mereu cu Sfânta Cruce în rugăciunile pe care le facem, în primul semn cu care suntem datori să ne însemnăm dimineața și în alte momente ale zilei. Ne întâlnim cu Sfânta Cruce așezată în vârful turlei bisericii, pe înălțimi sau la răscruce de drumuri, la mormintele celor apropiați nouă și chiar la ale străinilor, atunci când ne aducem aminte că suntem muritori. Ne aducem aminte de Sfânta Cruce în multe dintre zilele anului bisericesc, în special în zilele de miercuri și vineri. Ne întâlnim cu ea în mai multe zile de peste an, când este cinstită în mod deosebit: la 14 septembrie, când prăznuim Înălțarea Sfintei Cruci; în Duminica a 3-a a Sfântului și Marelui Post; în ziua a 7-a a lunii mai, când cinstim arătarea pe cer a semnului Sfintei Cruci sau în ziua de 1 august, când prăznuim Scoaterea sau Închinarea Sfintei Cruci, precum și în alte multe momente. (...) Iată atâtea prilejuri de a ne aminti despre jertfa Mântuitorului, despre ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim în vremea când Domnul, din iubire de oameni, a suferit Crucea și moartea pentru mântuirea noastră, dar și despre atâtea alte evenimente importante”.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.