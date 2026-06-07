Rugăciune şi înnoire în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din Măneciu-Ungureni

În Duminica întâi după Rusalii, a Tuturor Sfinților, 7 iunie 2026, în Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” din localitatea Măneciu-Ungureni, județul Prahova, au avut loc târnosirea bisericii parohiale şi sfinţirea capelei cu hramul „Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul”. Slujbele au fost săvârşite de Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi.

Momentele sfinţirii celor două lăcaşuri ale acestei parohii prahovene au fost săvârșite de Preasfințitul Părinte Veniamin, înconjurat de un sobor de clerici, din care au făcut parte: pr. Vasilică Marius Buruiană, consilier patriarhal şi inspector coordonator la Sectorul control financiar și audit intern; pr. George‑Alexandru Lepădatu, consilier patriarhal la Sectorul economic‑financiar; pr. Dumitru Ștefănescu, consilier eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor; pr. Cristian Mihail Zamfir, consilier eparhial la Sectorul economic‑financiar al Arhiepiscopiei Bucureștilor; pr. Florin‑Ciprian Petre, secretar patriarhal în cadrul Biroului de presă și relații publice al Patriarhiei Române; pr. Bogdan Matei, inspector eparhial; pr. protopop Florin Busuioc, Protoieria Sector 3 Capitală; pr. protopop Mihăiță Stroe, Protoieria Ploiești Sud; pr. protopop Adrian Matei, Protoieria Ploiești Nord; pr. protopop Grigore Melnic, Protoieria Câmpina; părintele protopop Mihail Peneș, Protoieria Vălenii de Munte și parohul sfântului lăcaș; părintele protopop Ionuț Negoiță, Protoieria Urlați; protos. Benedict Sbârnău, starețul Mănăstirii Ianculești; arhid. consilier patriarhal Gheorghe‑Cristian Popa, precum şi alţi preoţi şi diaconi.

La sărbătoarea acestei comunităţi au mai fost prezenţi monahia Minodora Ivănoiu, stareța Mănăstirii Zamfira, şi Florin Auraș Dragomir, primarul comunei Măneciu, precum și alți reprezentanți ai autorităților locale și centrale.

După sfințirea celor două lăcașuri de cult, Preasfințitul Părinte Veniamin a subliniat că această zi reprezintă o încununare a eforturilor depuse la nivelul parohiei prahovene: „În anul 2017, părintele paroh Mihail Peneș, protopopul de Văleni, a inițiat lucrările de restaurare a picturii, înnoind‑o și redându‑i frumusețea de odinioară, așa cum o puteți admira și astăzi. Este important de menționat că părintele protopop este și paroh al acestei biserici din anul 2007. Venind aici și văzând starea în care se afla lăcașul, a inițiat, împreună cu întreaga comunitate, un proiect de reînnoire care a transformat biserica într‑un adevărat ansamblu parohial. Astfel, avem, pe de‑o parte, biserica propriu‑zisă, iar pe de altă parte, capela mortuară construită între anii 2022 și 2025, precum și trapeza. De asemenea, ansamblul cuprinde clopotnița și celelalte clădiri din incintă. S‑au realizat lucrări de renovare și înfrumusețare, s‑a montat încălzirea în pardoseală, acoperită cu granit, s‑a confecționat mobilierul din stejar sculptat, lucrat cu migală de meșteri din zona Neamțului, s‑au făcut stranele și s‑au reînnoit toate obiectele liturgice”.

În cuvântul rostit credincioșilor prezenți, imediat după lectura pasajului evanghelic care subliniază îndemnul urmării lui Hristos, Preasfinția Sa a explicat valoarea spirituală a acestei duminici. „Duminica trecută am sărbătorit Pogorârea Sfântului Duh, iar săptămâna aceasta, după cum vedeți și în calendarul Bisericii noastre, este închinată cinstirii tuturor sfinților. Părinții Bisericii au dorit să arate că Duhul Sfânt continuă lucrarea de răscumpărare a neamului omenesc, începută prin jertfa Domnului. [...] Primul lucru la care suntem chemați este să dăm mărturie despre credința noastră înaintea oamenilor. Suntem, așadar, chemați să trăim ca adevărați creștini în lume. Chiar dacă lumea de multe ori ne vrea altfel, noi, ca ucenici ai lui Hristos, trebuie să înțelegem jertfa de pe Cruce și să ne asumăm roadele ei prin purtarea crucii”, a explicat Preasfinția Sa.

La final, din încredințarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Preasfințitul Părinte Veniamin a oferit ordine, diplome și distincții mai multor persoane care au ajutat la finalizarea tuturor lucrărilor parohiale: părintelui Mihail Peneș - Ordinul „Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României”; părintelui Ionuț Rotaru - Diploma omagială 2026 cu medalie; Virgiliu Daniel Nanu - Ordinul Mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul”; lui Florin Auraș Dragomir - Ordinul „Sfinții Martiri Brâncoveni”; familiei Ileana și Vasile Pupeză și lui Ilie Diaconu - Ordinul „Sanctus Stephanus Magnus”; lui Ionuț Chirobocea - Ordinul Mitropolitan „Sfântul Ierarh Neofit Cretanul”; lui Eusebiu‑Mihai Codreanu - Diploma omagială 2026 cu medalie; Consiliului parohial - Distincția de vrednicie cu chipul „Sfântul Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor”, Comitetului parohial al Parohiei Măneciu-Ungureni - Distincția de vrednicie cu chipul „Maicii Domnului”.

În încheiere, părintele Mihail Peneș i‑a oferit Preasfințitului Părinte Veniamin o icoană cu chipul Sfântului Proroc Ilie Tesviteanul, precum și un frumos aranjament floral.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de către membri ai Grupului psaltic „Tronos”, dirijați de arhid. Mihail Bucă.