Simpozion internaţional la Facultatea de Teologie din Sibiu

În perioada 4‑7 iunie are loc Simpozionul internațional „Imagining the Body: Metaphors in Early Christian Literature and Beyond”, organizat de Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” din Sibiu, în cadrul Proiectului IMAGO (Second Swiss Contribution MAPS). Participă cadre didactice universitare din trei ţări, alături de doctoranzi, studenţi şi invitaţi.

Deschiderea lucrărilor a avut loc vineri, 5 iunie, iar cuvântul de bun-venit al Înaltpreasfințitului Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a fost transmis de pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Ierarh Andrei Şaguna” din Sibiu, care a prezentat proiectul universitar, informează Mitropolia Ardealului.

„Proiectul nostru, intitulat «IMAGO», explorează diversele contexte în care imaginile ne vorbesc despre relația pe care o avem cu divinitatea, dar și unii cu ceilalți. Această inițiativă academică analizează modul în care imaginile circulă sub formă de metafore sau simboluri și, mai ales, ce mesaje reușesc acestea să transmită dincolo de barierele religioase, culturale și lingvistice.

Cercetarea noastră interdisciplinară acoperă o sferă foarte largă de domenii. Printre acestea se numără literatura biblică și patristică, istoria creștinismului, iconografia și arta, ritualurile și celebrările liturgice. De asemenea, investigăm influența filosofică și modul în care imaginile sunt receptate, precum și impactul lor profund asupra societății moderne.

Făcând referire la materialele vizuale pregătite pentru această prezentare și privind spre harta conceptuală afișată pe ecran, trebuie menționat că am investigat și vom continua să studiem dinamica imaginilor în raport cu trei mari categorii de imagini: corporale, organice și anorganice. Pornind de la teorii consacrate din filosofia limbajului și de la noile abordări ale metaforelor cognitive, ale iconologiei și iconografiei, explorăm o adevărată transformare a imaginilor. Urmărim traseul lor de la scrierile biblice și patristice, trecând prin arta bizantină și teologia modernă, până la modul în care acestea sunt utilizate astăzi în contexte pur seculare.

După cum se poate observa pe această structură vizuală, fiecare categorie principală se ramifică în subcategorii, între care se formează o rețea complexă de conexiuni. Această hartă conceptuală reprezintă unul dintre rezultatele noastre practice, o realizare de care suntem mândri. Ea a fost concepută de membrii proiectului «IMAGO» și adusă excelent la viață de colegii noștri, Dragoș Boicu și Teodor Abramov, în timp ce Marius Crișan s‑a ocupat de cele mai recente actualizări și finisaje”, a spus pr. conf. univ. dr. Constantin Horia Oancea.

„Triunghi academic”

Conf. univ. dr. Ivaylo Naydenov, decanul Facultăţii de Teologie din cadrul Universităţii din Sofia „Sf. Kliment Ohridski”, Bulgaria, a subliniat importanţa colaborării între universităţile partenere în cadrul proiectului menţionat, vorbind despre un „triunghi academic” între universităţile din Sibiu, Sofia (Bulgaria) şi Berna (Elveţia). Prof. univ. dr. Zoltán Kövecses, profesor de lingvistică în cadrul Departamentului de Studii Americane la Universitatea „Eötvös Loránd” din Budapesta, a prezentat comunicarea cu titlul „The LIGHT Metaphor in the Bible”.

A urmat prezentarea prof. univ. dr. Pavel Pavlov, profesor de istorie a Bisericii la Facultatea de Teologie, Universitatea din Sofia „Sf. Kliment Ohridski”, cu titlul „The Use of the Image Mouth/Tongue in the «Encomium to St. Cyril» by St. Clement of Ohrid”.