Sfântul Serafim de Sarov cinstit la Mănăstirea Pantocrator

În ziua de pomenire a Sfântului Cuvios Serafim de Sarov și a Sfântului Ierarh Silvestru, Episcopul Romei, astăzi, 2 ianuarie 2026, Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, împreună cu Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, s‑au aflat în mijlocul obștii monahale a Mănăstirii Pantocrator din localitatea Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman. Cei doi ierarhi au săvârșit Sfânta Liturghie în biserica mare a așezământului monahal, în cinstea sfinților pomeniți, alături de un sobor de preoți și diaconi. La acest moment de aleasă bucurie duhovnicească au participat numeroși credincioși, care au avut prilejul să se închine la un fragment din moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov, aflat în patrimoniul Mănăstirii Pantocrator.

Din soborul de slujitori care s‑au rugat împreună cu cei doi ierarhi au făcut parte părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului; părintele arhimandrit Sebastian Serdaru, starețul obştii monahale; părintele Dragoș‑Ciprian Vîrșescu, consilier eparhial; părintele Cătălin Eugen Păunescu, consilier administrativ‑bisericesc; părintele Constantin Dina, protopop de Videle; părintele Mircea Ionescu, protopop de Roșiori de Vede; părintele Cristian Ioana, protopop de Turnu Măgurele; părintele Sorin Marian Nistor, protopop de Alexandria, precum și alți preoți și diaconi.

În predica adresată credincioșilor, Preasfințitul Părinte Ieronim, Episcopul Daciei Felix, a evidențiat smerenia, nevoința ascetică și profunzimea vieții duhovnicești ale Sfântului Serafim de Sarov, subliniind faptul că scopul vieții creștine îl reprezintă dobândirea Duhului Sfânt și trăirea unei credințe vii, lucrătoare prin rugăciune, pocăință și iubire față de aproapele.

„Această zi ne oferă bucuria întâlnirii cu două chipuri luminoase ale Bisericii: Sfântul Silvestru, Episcopul Romei, din vremea în care Biserica era neîmpărțită, un apărător neobosit al dreptei credințe; Sfântul Serafim de Sarov, un mare cuvios care a depășit hotarele patriei sale și a devenit un reper al vieții duhovnicești pentru întreaga lume creștină. Crescut într‑o familie profund credincioasă și format de timpuriu în viața bisericească, Sfântul Serafim a ales încă din tinerețe calea monahismului, dorind să se dăruiască în întregime lui Dumnezeu. După ani de ascultare în mănăstire, cu binecuvântarea starețului său, s‑a retras în liniștea sihăstriei, unde a trăit în rugăciune neîncetată, post și smerenie adâncă. Prin această nevoință, a dobândit harul Duhului Sfânt, iar sfințenia vieții sale era simțită nu doar de cei care îl cercetau, ci de întreaga creație. Deși a fost supus la suferințe și încercări grele, a rămas statornic în rugăciune și în iubire față de oameni, devenind un model de răbdare și iertare. În dorința sa de desăvârșire, Sfântul Serafim a trecut la o nevoință și mai aspră, asemenea marilor asceți ai Bisericii. Vreme de peste o mie de zile și nopți, s‑a rugat neîncetat, stând pe o piatră, cu mintea și inima ridicate către Dumnezeu, mărturisind prin viața sa puterea rugăciunii și a jertfei de sine. Întors în obștea mănăstirii, la îndemnul părinților, a continuat să trăiască în deplină smerenie, într‑o chilie sărăcăcioasă, alegând tăcerea ca formă de propovăduire și lăsând harul Duhului Sfânt să lucreze în sufletele celor care îl căutau. În ultimii ani ai vieții, înțelegând că se apropie sfârșitul său pământesc, a reluat lucrarea cuvântului, împărtășind credincioșilor din experiența dobândirii Duhului Sfânt. A făcut aceasta nu spre slava sa, ci spre slava lui Dumnezeu, pe Care L‑a mărturisit întreaga viață. Astfel, viața și învățătura Sfântului Serafim de Sarov rămân o chemare vie la pocăință, rugăciune și comuniune cu Dumnezeu, arătând că împlinirea adevăratei vieți creștine se află în dobândirea Duhului Sfânt”, a spus ierarhul.

La finalul slujbei, Preasfințitul Părinte Ieronim i‑a felicitat pe toți cei ocrotiți de Sfântul Cuvios Serafim de Sarov și de Sfântul Ierarh Silvestru și îndeosebi pe părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar administrativ al Episcopiei Alexandriei și Teleormanului, cu ocazia sărbătoririi zilei sale onomastice, căruia i‑a oferit un frumos buchet de flori din partea întregii obști.

„Mulțumesc tuturor celor prezenți pentru dragostea cu care ați ales să fiți alături de noi în această zi. Sfântul Cuvios Serafim de Sarov este unul dintre cele mai luminoase modele de smerenie, dragoste și bunătate față de Hristos din tradiția ortodoxă. El ne învață că, în ciuda încercărilor și ispitelor vieții, omul poate deveni vas al harului dumnezeiesc atunci când își pune nădejdea în Dumnezeu. Să ne străduim și noi să‑i urmăm exemplul, cultivând smerenia, dragostea și bunătatea în viața noastră, știind că sfinții, prin viața lor bineplăcută lui Dumnezeu, sunt mijlocitori înaintea Lui pentru noi. De aceea, îl rugăm pe Sfântul Cuvios Serafim de Sarov, unul dintre cei mai iubiți sfinți ai Ortodoxiei, să ne fie mijlocitor înaintea lui Dumnezeu”, a afirmat părintele arhimandrit Serafim Baciu, vicar eparhial.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic ,,Pantocrator” al Mănăstirii Pantocrator.