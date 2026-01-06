Dumnezeiasca Arătare celebrată pe Colina Bucuriei

Praznicul împărătesc al Dumnezeieștii Arătări a fost sărbătorit cu fast liturgic astăzi, 6 ianuarie 2026, pe Colina Patriarhiei din București. Sfințirea cea Mare a apei după rânduiala specială din ziua Bobotezei a fost săvârșită de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, în pridvorul Reședinței Patriarhale, împreună cu Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. La final, credincioșii și pelerinii prezenți au fost binecuvântați prin stropire cu apă sfințită și au mers la casele lor cu Agheasmă Mare, îmbuteliată în recipiente pregătite anterior.

Credincioșii ortodocși români participă de Bobotează la slujba Sfințirii Mari a apei, care se săvârșește doar în ajun și în ziua sărbătorii. Slujba se oficiază după tradiție în exterior, în zone unde se află apă curată sau la râuri și izvoare, pentru a se arăta că întreaga natură se sfințește și primește harul Sfântului Duh. Apa sfințită este primită de credincioși pentru gustare spre tămăduirea trupului și spre curățire sufletească, dar și pentru binecuvântarea caselor acestora prin stropire.

Pentru bucureștenii prezenți astăzi pe Colina Bucuriei au fost pregătite sticle de jumătate de litru cu Agheasmă Mare, în total fiind distribuiți 10.000 de litri de apă sfințită la „Baldachinul Sfinților” din apropierea Catedralei Patriarhale după încheierea slujbelor.

În ziua sărbătorii, Sfânta Liturghie a fost săvârșită în interiorul lăcașului de închinare de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, alături de care s-a rugat un sobor de preoți și diaconi, slujitori ai catedralei. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Nicolae Lungu” a Patriarhiei Române.

În continuare, potrivit rânduielii liturgice, după rugăciunea Amvonului, slujitorii sfântului lăcaș s-au îndreptat spre pridvorul Reședinței Patriarhale, intonând troparele specifice praznicului Botezului Domnului. Aici, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a săvârșit, alături de Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, slujba Sfințirii Mari a apei. Cu acest prilej, Preafericirea Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a evidențiat înțelesurile duhovnicești ale acestui mare praznic împărătesc.

După slujba de sfințire și otpustul Sfintei Liturghii, credincioșii prezenți au fost binecuvântați de Patriarhul României cu Agheasmă Mare, potrivit tradiției.

Știre în curs de actualizare...