Moment aniversar în Arhiepiscopia Iașilor

Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor, a împlinit sâmbătă, 7 martie, cinci ani de la primirea arhieriei. Momentul a avut loc în anul 2021, când Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, împreună cu ierarhi de pe ambele maluri ale Prutului, a săvârșit Sfânta Liturghie la Catedrala Mitropolitană și l‑a hirotonit întru episcop pe arhimandritul ipopsifiu Nichifor Horia. Aniversarea a fost marcată prin rugăciune, la Mănăstirea „Sfinții Trei Ierarhi”.

Obștea monahală și numeroși credincioși ieșeni au luat parte, sâmbătă dimineață, la Sfânta Liturghie oficiată în lăcașul ctitorit de domnitorul Moldovei Vasile Lupu. În cadrul slujbei, monahul David Șimon a fost hirotonit întru ierodiacon, iar preoții Sebastian Socol de la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” Curagău și Cătălin Timofte de la Parohia „Sfântul Ierarh Nicolae” Lungani au fost hirotesiți întru duhovnic. Răspunsurile liturgice au fost oferite de membrii Corului Academic „Byzantion”, dirijat de lect. univ. dr. Adrian Sîrbu.

Spre final, după polihroniu, părintele stareț Elisei Nedescu l‑a felicitat pe Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul pentru întreaga sa activitate pastorală împlinită în ultimii ani, precum și pentru moștenirea lăsată în perioada în care a fost stareț al așezământului monahal: „În această zi, 7 martie, am adus, în cadrul Dumnezeieștii Liturghii, mulțumire lui Dumnezeu, Cel în Treime închinat, pentru cei cinci ani de slujire în demnitatea de Episcop‑vicar al Arhiepiscopiei Iașilor a Preasfințitului Părinte Nichifor Botoșăneanul. Cinci ani de slujire rodnică și jertfelnică în același timp pentru lucrarea cea duhovnicească în ogorul viei Mântuitorului Iisus Hristos. Slujirea arhierească este o slujire foarte grea, este un jug pe care Hristos l‑a dăruit Sfinților Apostoli și urmașilor acestora pentru a păzi, în primul rând, dreapta credință, în al doilea rând, pentru a propovădui pretutindeni vestea cea bună a Evangheliei Împărăției cerurilor. Lucrul acesta, de cinci ani în demnitatea de arhipăstor, îl face și Preasfințitul Părinte Nichifor Botoșăneanul”.

La rândul său, Preasfinția Sa i‑a mulțumit Bunului Dumnezeu pentru toate binecuvântările revărsate de‑a lungul timpului, rostind totodată un cuvânt de recunoștință pentru cei care îi sunt alături în lucrarea sa:

„Dumnezeu ne cheamă să înmulțim între noi dragostea și unirea. Mulțumesc și eu astăzi lui Dumnezeu pentru oamenii minunați pe care mi‑a scos în cale, în această mănăstire, în cei care v‑ați alăturat, fiind obștea cea mare a acestei mănăstiri, în cei cu care, împreună pe cale, ne îndreptăm spre Domnul prin rugăciune și spovedanie, toți cei prin care Dumnezeu ne înmulțește bucuria, ne înmulțește nădejdea, ne înmulțește puterea de a merge înainte. Darul celorlalți oameni este cel mai mare dar pe care Dumnezeu îl oferă, după darul vieții. Apoi darul de a putea munci, darul de a putea sluji. Este un mare lucru de a primi de la Dumnezeu acest dar, de a ne aduce osteneala cu tragere de inimă și cu drag. Atunci când facem lucrurile acestea, atunci simțim că ne împlinim rostul și știm că viața noastră își împlinește statornicia în dragoste și în unire cu ceilalți. De aceea, la acest ceas în care aducem mulțumire lui Dumnezeu pentru ceea ce bogat ne‑a dăruit în viață, mulțumesc lui Dumnezeu pentru oamenii pe care mi‑a dăruit în viață, începând cu această mănăstire, cu cei ce sunteți de față și cu cei care sunt împreună cu noi în duh, chiar dacă acum nu se află aici, în biserică”.