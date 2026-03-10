Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Liturghie arhierească la Catedrala din Giula

Știri
Un articol de: Eduard Murariu - 10 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, a slujit Sfânta Liturghie în a doua duminică a Sfântului și Marelui Post la Catedrala Episcopală din Giula, înconjurat de un sobor de clerici. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul l‑a evocat pe Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, descriindu‑l ca un nevoitor iscusit, teolog și învățător destoinic, a cărui învățătură rămâne un pilon al Ortodoxiei. Ziua a fost marcată și de recunoștința adusă femeii creștine. Ierarhul a vorbit despre valoarea simbolică și darul neprețuit pe care femeia îl reprezintă pentru întreaga omenire, pentru Biserică și pentru societatea noastră.

La slujbă au participat mai multe credincioase din comunitate, printre care Maria Gurzău Czegledi, directoarea Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu”, și Ana Ruja Martin, directoarea Școlii Generale din Micherechi. În semn de prețuire, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, toate femeile prezente au primit flori din partea parohiei.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Siluan a anunțat programul pentru perioada următoare, evidențiind importanța Duminicii a 5‑a din Post. Aceasta va fi dedicată celebrării a 80 de ani de la înființarea de jure a Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei, act istoric consfințit prin hotărârea Congresului Național Bisericesc de la Giula, din 27 februarie 1946.

 

