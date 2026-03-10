Liturghie arhierească la Catedrala din Giula

Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, a slujit Sfânta Liturghie în a doua duminică a Sfântului și Marelui Post la Catedrala Episcopală din Giula, înconjurat de un sobor de clerici. În cuvântul de învățătură rostit, ierarhul l‑a evocat pe Sfântul Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, descriindu‑l ca un nevoitor iscusit, teolog și învățător destoinic, a cărui învățătură rămâne un pilon al Ortodoxiei. Ziua a fost marcată și de recunoștința adusă femeii creștine. Ierarhul a vorbit despre valoarea simbolică și darul neprețuit pe care femeia îl reprezintă pentru întreaga omenire, pentru Biserică și pentru societatea noastră.

La slujbă au participat mai multe credincioase din comunitate, printre care Maria Gurzău Czegledi, directoarea Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu”, și Ana Ruja Martin, directoarea Școlii Generale din Micherechi. În semn de prețuire, cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii, toate femeile prezente au primit flori din partea parohiei.

În încheiere, Preasfințitul Părinte Siluan a anunțat programul pentru perioada următoare, evidențiind importanța Duminicii a 5‑a din Post. Aceasta va fi dedicată celebrării a 80 de ani de la înființarea de jure a Episcopiei Ortodoxe Române a Ungariei, act istoric consfințit prin hotărârea Congresului Național Bisericesc de la Giula, din 27 februarie 1946.