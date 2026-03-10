Resfințirea picturii bisericii din localitatea Greaca

În ziua de prăznuire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, 9 martie, Parohia Greaca, din Protopopiatul Hotarele, județul Giurgiu, și‑a sărbătorit ocrotitorii spirituali. Cu acest prilej, Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a oficiat slujba de sfințire a picturii bisericii ce a trecut printr‑un amplu proiect de restaurare și a săvârșit Liturghia Darurilor înainte sfințite, înconjurat de un sobor de preoți.

Ziua de sărbătoare din localitatea Greaca, județul Giurgiu, a început cu oficierea slujbei de sfințire a picturii bisericii, de către ierarhul locului. Din sobor au făcut parte și părintele Alin Georgescu, parohul sfântului lăcaș, și preotul coslujitor Aurel Popescu. În continuare, Episcopul Giurgiului a oficiat Liturghia Darurilor înainte sfințite. Preasfinția Sa a subliniat în cuvântul de învățătură dragostea Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia față de Mântuitorul Iisus Hristos, dovedită prin moartea lor martirică. „Am venit cu multă bucurie în această zi, la începutul primăverii, când îi prăznuim pe Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia, care, pentru credința lor, au fost persecutați și au primit moartea martirică în anul 320. Ei sunt un exemplu al credinței și al mărturisirii, un model care, peste veacuri, i‑a încurajat pe mărturisitorii din primii zori ai creștinătății, dar și pe cei din diferitele momente și perioade ale istoriei, până în vremurile recente. Evenimentul acesta al resfințirii este înțeles ca un hram și ne oferă, în fiecare an, bucuria de a fi în comuniune liturgică”, a explicat Preasfinția Sa.

Lucrările de restaurare a picturii bisericii au fost demarate în anul 2021 și au fost realizate de părintele prof. Luca Severian, consilier eparhial în cadrul Sectorului patrimoniu bisericesc. „După o muncă susținută timp de cinci ani, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Episcop Ambrozie și cu sprijinul credincioșilor parohiei, s‑a realizat lucrarea de restaurare a picturii bisericii. Credincioșii s‑au bucurat de frumusețea picturii, realizată în anul 1960 și adusă din nou la lumină de părintele Luca Severian, pictor bisericesc. Cu harul, dragostea și bunăvoința părintelui, am readus pictura bisericii la frumusețea de altădată”, a spus părintele paroh Alin Georgescu.

La final, ierarhul a adresat cuvinte de felicitare părintelui paroh Alin Georgescu și părintelui Aurel Popescu pentru activitatea pastoral‑misionară desfășurată, precum pentru lucrările de restaurare desfășurate în parohie.

Preasfințitul Părinte Ambrozie i‑a binecuvântat pe credincioșii prezenți, oferindu‑le publicații ortodoxe și iconițe. Biserica din localitatea Greaca, cu hramul Sfinților 40 de Mucenici din cetatea Sevastiei, a fost construită în anul 1907, fiind renovată de mai multe ori de‑a lungul timpului.