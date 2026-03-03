Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Arad

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 03 Martie 2026

În prima duminică a Postului Mare, 1 martie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru‑Laurențiu Blaj, fost președinte ASCOR Arad, pe seama Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice din Arad. În cadrul Sfintei Liturghii, părintele Simion Mladin a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei, se arată pe arhiepiscopiaaradului.ro.

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Timotei, Arhiepiscopul Aradului  -   hirotonie  -   Catedrala Arhiepiscopală din Arad
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Procesiune la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, Baia Mare Știri
    Procesiune la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime”, Baia Mare

    Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului, a săvârşit, împreună cu Preasfinţitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereu‑vicar, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, în prima duminică din Postul Mare. Sfânta Liturghie s‑a încheiat cu o procesiune în jurul catedralei, în sunete de toacă şi clopote, cu credincioșii purtând în mâini sfinte icoane.

    03 Mar, 2026
  • Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Catedrala Episcopală din Deva Știri
    Duminica Ortodoxiei sărbătorită la Catedrala Episcopală din Deva

    În Duminica Ortodoxiei, prima din Postul Sfintelor Paști, 1 martie, Preasfințitul Părinte Nestor, Episcopul Devei și Hunedoarei, și Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, au săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a Sfântului Ierarh Vasile cel Mare la Catedrala Episcopală „Sfântul Ierarh Nicolae” și „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Deva.

    03 Mar, 2026
TOP 6 Știri