Prima zi a primăverii, 1 martie, a fost marcată și la Parohia „Buna Vestire”-Giulești din București cu bucurie și emoție, datorită copiilor care au pregătit o surpriză specială pentru femeile din
Hirotonie la Catedrala Arhiepiscopală din Arad
În prima duminică a Postului Mare, 1 martie, la Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de IPS Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului. În cadrul slujbei, ierarhul l‑a hirotonit întru preot pe diaconul Alexandru‑Laurențiu Blaj, fost președinte ASCOR Arad, pe seama Centrului de îngrijire pentru persoane vârstnice din Arad. În cadrul Sfintei Liturghii, părintele Simion Mladin a citit Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la Duminica Ortodoxiei, se arată pe arhiepiscopiaaradului.ro.