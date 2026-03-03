Duminica Ortodoxiei la Catedrala Episcopală din Caransebeș

Duminica Ortodoxiei, 1 martie, a reunit în rugăciune numeroși credincioși din Caransebeș la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din oraș. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare a fost oficiată de PS Părinte Episcop Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, slujitori la catedrală, dar și profesori de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș. Au fost prezenți și elevii seminarului, care au avut icoane în mâini, dar și alți credincioși. „Să fim ortodocși deschiși întotdeauna spre dialog cu ceilalți creștini și cu ceilalți oameni din alte religii. Să ne păstrăm identitatea spirituală, confesională și să împlinim în viața noastră de zi cu zi poruncile divine ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu”, a subliniat Părintele Episcop Lucian. Răspunsurile liturgice au fost date de corul catedralei, dirijat de părintele profesor Petru Paica. Părintele arhimandrit Constantin Timiș, vicar eparhial, a citit Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei, îndemnându‑i pe credincioși să participe și la Fondul Central Misionar.