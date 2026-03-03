Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Duminica Ortodoxiei la Catedrala Episcopală din Caransebeș

Știri
Un articol de: Darius Herea,   Arhid. Pavel Canea - 03 Martie 2026

Duminica Ortodoxiei, 1 martie, a reunit în rugăciune numeroși credincioși din Caransebeș la Catedrala Episcopală „Învierea Domnului” din oraș. Liturghia Sfântului Vasile cel Mare a fost oficiată de PS Părinte Episcop Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi, slujitori la catedrală, dar și profesori de la Seminarul Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș. Au fost prezenți și elevii seminarului, care au avut icoane în mâini, dar și alți credincioși. „Să fim ortodocși deschiși întotdeauna spre dialog cu ceilalți creștini și cu ceilalți oameni din alte religii. Să ne păstrăm identitatea spirituală, confesională și să împlinim în viața noastră de zi cu zi poruncile divine ca să intrăm în Împărăția lui Dumnezeu”, a subliniat Părintele Episcop Lucian. Răspunsurile liturgice au fost date de corul catedralei, dirijat de părintele profesor Petru Paica. Părintele arhimandrit Constantin Timiș, vicar eparhial, a citit Pastorala Sfântului Sinod la Duminica Ortodoxiei, îndemnându‑i pe credincioși să participe și la Fondul Central Misionar.

 

