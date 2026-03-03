Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Popas de rugăciune la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea

Popas de rugăciune la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Știri
Data: 03 Martie 2026

„Duminica Ortodoxiei a fost așezată la începutul Postului Sfintelor Paști pentru a sublinia legătură profundă între ortodoxie - dreapta credință și ortopraxie - dreapta viețuire, pentru că mărturisirea credinței nu poate fi separată de asceză, de rugăciune, de întregul efort de sfințire a vieții”, a subliniat IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 1 martie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, i‑a binecuvântat pe credincioși și a arătat în predica sa că „în Biserică, mărturisirea credinței devine un act de comuniune și, de aceea, multe dintre formulele dogmatice se regăsesc în rugăciunile zilnice, devenind astfel cadrul întâlnirii între Dumnezeu și om, prin Duhul Sfânt”.

 

Citeşte mai multe despre:   Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea  -   Duminica Ortodoxiei  -   IPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului
vezi toate ›Alte articole din Știri
TOP 6 Știri