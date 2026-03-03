Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Cuvios Ioan Casian” din Tulcea a marcat sâmbătă, 28 februarie, împlinirea a 34 de ani de la înființare, printr‑un program liturgic și educațional dedicat elevilor,
Popas de rugăciune la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea
„Duminica Ortodoxiei a fost așezată la începutul Postului Sfintelor Paști pentru a sublinia legătură profundă între ortodoxie - dreapta credință și ortopraxie - dreapta viețuire, pentru că mărturisirea credinței nu poate fi separată de asceză, de rugăciune, de întregul efort de sfințire a vieții”, a subliniat IPS Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 1 martie, la Catedrala Arhiepiscopală din Râmnicu Vâlcea, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro. Ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie, i‑a binecuvântat pe credincioși și a arătat în predica sa că „în Biserică, mărturisirea credinței devine un act de comuniune și, de aceea, multe dintre formulele dogmatice se regăsesc în rugăciunile zilnice, devenind astfel cadrul întâlnirii între Dumnezeu și om, prin Duhul Sfânt”.