Acțiuni dedicate mamelor la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”‑Giulești

Data: 10 Martie 2026

La biserica Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”‑Giulești, din cadrul Protoieriei Sector 6 Capitală, a fost organizată duminică, 8 martie, o activitate catehetică dedicată mamelor, la care au participat copii și părinți din comunitatea parohială. Evenimentul a debutat cu o cateheză susținută în biserică, în cadrul căreia copiii au descoperit câteva dintre modelele de sfințenie feminină din calendarul Bisericii: Sfânta Fecioară Maria, Sfânta Cuvioasă Parascheva, Sfânta Teodora de la Sihla și Sfânta Filofteia de la Curtea de Argeș. Pornind de la viețile acestor sfinte, cei mici au discutat despre virtuți precum bunătatea, iubirea jertfelnică, smerenia, curăția și curajul, evidențiindu‑se, totodată, rolul mamei în viața familiei creștine.

După momentul catehetic, copiii au participat la un atelier de creație, realizând daruri simbolice pentru mamele lor. Aceștia au confecționat cercei și pandantive, precum și brățări din pietre semiprețioase, fiecare copil alegând elemente care să reflecte calitățile și virtuțile pe care le admiră la propria mamă.

Un moment deosebit de emoționant a fost oferirea unor lalele mamelor, copiii exprimându‑și recunoștința și dragostea față de acestea. Atmosfera de sărbătoare a fost întregită de intonarea cântecului „La mulți ani!”.

Tot în această zi, din partea parohiei au fost oferiți trandafiri albi tuturor doamnelor și domnișoarelor prezente în biserică, în semn de prețuire și respect. Activitatea s‑a încheiat într‑o atmosferă de comuniune și bucurie, participanții fiind invitați la o mică agapă frățească. Evenimentul face parte din programul catehetic desfășurat cu copiii și tinerii în cadrul comunității parohiale, în spiritul tematicii Anului omagial dedicat familiei creștine, ne‑a transmis diaconul Vlad Viorel Oancea, slujitor la Parohia „Adormirea Maicii Domnului”‑Giulești.