Activitate catehetică în Parohia Măgurele din județul Ilfov

Sala Centrului duhovnicesc al Parohiei Măgurele din cadrul Protopopiatului Ilfov Sud a găzduit sâmbătă, 7 martie, activitatea catehetică „Familia creștină, o poveste despre dragoste și tradiție”. Programul a început cu o cateheză susținută de părintele Ionel Porojan, coslujitor la Parohia Măgurele, care le‑a vorbit celor mici despre familia creștină ca dar divin, urmată de un dialog interactiv între preot și copii. Ulterior, atmosfera a devenit una emoționantă: copiii au citit compuneri dedicate mamelor sub tema „Mama mea - icoană sfântă”, au recitat poezii și au interpretat pricesne. Un punct central al activității l‑a reprezentat atelierul de creație, unde cei mici și‑au folosit îndemânarea pentru a confecționa mărturii și lucrări artistice, oferite mamelor cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Creativitatea copiilor a prins viață pe un panou decorat festiv, unde desenele și portretele mamelor au strălucit printre flori de hârtie multicolore.

„Pe un panou decorat cu flori din hârtie specifice anotimpului primăvara, copiii au expus desene, picturi, portrete ale mamelor. O lucrare deosebită a fost realizată de către Tudosă Alexia, elevă în clasa a IX‑a la Liceul Teoretic «Horia Hulubei», profil pedagogic. Fire sensibilă și talentată, aceasta a reușit să contureze un tablou extrem de sugestiv în care mama stă ca un adăpost cald în mijlocul copiilor, iar cei doi apar lângă ea ca doi muguri de primăvară, fragili și plini de viață în același timp. Chipul mamei este luminat de o blândețe lină, iar privirea îi cuprinde pe copii ca o mângâiere nevăzută”, ne‑a transmis preotul Ionel Porojan.

La final, efortul copiilor a fost răsplătit de organizatori cu dulciuri și băuturi răcoritoare.