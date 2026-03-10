Ședință administrativă și conferință duhovnicească în Protoieria Sector 2 Capitală

Clericii din Protoieria Sector 2 Capitală s‑au reunit în ședință administrativă de lucru astăzi, 10 martie, în biserica Parohiei Mărcuța din cartierul bucureștean Pantelimon. Întrunirea a fost precedată de săvârșirea slujbei Acatistului Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ocrotitorul lăcașului de închinare. În încheiere, părintele conf. dr. Gheorghe Holbea, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, a susținut o conferință specifică Anului omagial al pastorației familiei creștine.

În dimineața zilei de marți, preoții și diaconii prezenți au luat parte, în Biserica Mărcuța, la slujba Acatistului Sfântului Pantelimon. În continuare, părintele protopop Mihai Cristian Popescu a prezidat ședința administrativă a clericilor din protopopiat, unde au fost discutate aspecte actuale de ordin pastoral‑misionar și administrativ. La final, părintele conf. dr. Gheorghe Holbea a susținut conferința intitulată „Familia creștină: remedii duhovnicești la provocările lumii contemporane”.

„Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la Parohia Mărcuța a avut loc o ședință administrativă cu toți clericii din protopopiat. În prima parte, un sobor de preoți a citit Acatistul Sfântului Mare Mucenic și Tămăduitor Pantelimon, ocrotitorul acestui cartier. În a doua parte a avut loc o scurtă ședință administrativă, în cadrul căreia au fost transmise comunicări de la Centrul eparhial, iar în a treia parte, părintele conf. Gheorghe Holbea a susținut conferința dedicată familiei creștine”, a declarat părintele protopop Mihai Cristian Popescu.

Părintele conf. dr. Gheorghe Holbea ne‑a vorbit despre subiectul abordat în prelegerea sa: „În această conferință am căutat să argumentez, cu învățătura Sfinților Părinți, faptul că în familia creștină trebuie reașezată vocația soteriologică, adică destinul veșnic al acesteia, fiindcă de foarte multe ori se cade în direcția secularizantă. Am pornit de la învățătura despre Sfânta Treime, care pecetluiește familia. Să ne amintim că la Taina Cununiei începem și încheiem cu binecuvântarea Sfintei Treimi pentru că în familie trebuie să existe perihoreza sau întrepătrunderea prin care va lăsa omul pe tatăl său şi pe mama sa şi se va uni cu femeia sa și vor fi amândoi un trup. Cum poate un suflet să ajungă la o comuniune în care cei doi devin una? Acest lucru ține de taina lui Hristos, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel. Despre această perihoreză le‑am vorbit preoților prezenți. A doua învățătură a fost aceea că familia se împlinește prin nașterea și educarea copiilor în duhul creștin. Familia trebuie să fie o Evanghelie vie pentru lumea de astăzi, când se pare că s‑a uitat latura esențială a persoanei umane, latura veșnică. Educația copilului trebuie să aibă în vedere destinul eshatologic al persoanei. În același timp, am vorbit și despre provocările lumii contemporane, adică ideologiile care astăzi asaltează familia creștină, și care sunt remediile duhovnicești. În cadrul acestui capitol, am vorbit și despre asceza în familie, pentru că iubirea trebuie cultivată. Ea nu este doar la început. La un moment dat, calitățile fizice ale soțului sau soției de care ne îndrăgostim s‑ar putea să se retragă, și atunci trebuie să rămână vinul dragostei dumnezeiești, al entuziasmului care ne face să vedem în persoana soțului sau a soției unicitatea și irepetabilitatea de care ne‑am îndrăgostit”.

La rândul său, părintele paroh Dan Gheorghe a adăugat: „Este o onoare ca Parohia Mărcuța să fie din nou gazda întâlnirii preoților din Protoieria Sector 2 Capitală. În cadrul acestei conferințe inspirate de Anul omagial al pastorației familiei creștine, părintele Gheorghe Holbea a vorbit despre provocările lumii contemporane, dar și despre remediile acestora. S‑a constatat că familia creștină trăiește astăzi într‑un mediu din ce în ce mai ostil, iar cauza este secularizarea. Sfântul Cuvios Paisie Aghioritul spune, cât se poate de limpede, că despărțirea de Dumnezeu și iubirea de sine sunt cauza profundă a nefericirii familiei. Individualismul contemporan a devenit o formă de religie. De aceea, în familia creștină educația în duh creștin este esențială. Trebuie să îi formăm pe copiii noști după modelul Mântuitorului Hristos”.