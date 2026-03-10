Binecuvântare arhierească pentru credincioșii din Apadia

Preasfințitul Părinte Lucian, Episcopul Caransebeșului, i‑a vizitat luni, 9 martie, în ziua de cinstire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, pe credincioșii Parohiei Apadia din Protopopiatul Reșița, județul Caraș‑Severin. Ierarhul a pecetluit Sfânta Masă, a binecuvântat întreaga biserică cu apă sfințită și a oficiat Paraclisul Maicii Domnului, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Au participat la sfintele slujbe autoritățile locale și credincioșii din această comunitate.

„S‑au făcut mai multe reparații la sfântul lăcaș în ultima perioadă, mai multe lucrări de amenajare și înfrumusețare, și iată, de ziua Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, ne‑am bucurat și ne‑am veselit la această slujbă frumoasă, liniștită și tihnită și am ascultat cu multă luare aminte Paraclisul Maicii Domnului, mai ales că aici în biserica din Apadia este o preafrumoasă icoană a Născătoarei de Dumnezeu”, a spus ierarhul.

La final, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Lucian, la 11 ani de la târnosirea acestei biserici, credincioșii au avut posibilitatea și acum să intre în Sfântul Altar, să se închine în fața Sfintei Mese și să o sărute cu evlavie. Sfintele moaște au fost așezate în Sfânta Masă în 27 septembrie 2015, când a fost târnosită biserica de către Episcopul Caransebeșului.

Biserica „Pogorârea Sfântului Duh” și „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din Parohia Apadia a fost ridicată în anul 1896. De notat în ceea ce privește Parohia Apadia şi biserica parohială este faptul că în această aşezare şi‑a avut originea vrednicul de pomenire Nicolae Corneanu, Mitropolit al Banatului, a cărui familie din ramura paternă își doarme somnul de veci în curtea bisericii parohiale.