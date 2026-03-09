Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia au fost cinstiți luni, 9 martie, la Mănăstirea Antim din Capitală, așezământ monahal ce adăpostește o raclă cu fragmente din cinstitele lor moaște, așezată spre
Slujire arhierească în Drobeta‑Turnu Severin
Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit duminică, 8 martie, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Drobeta‑Turnu Severin, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși, conform episcopiaseverinului.ro.
În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit celor prezenți despre personalitatea teologică și duhovnicească a Sfântului Grigorie Palama, subliniind contribuția acestuia la formularea și apărarea învățăturii ortodoxe despre harul dumnezeiesc și despre posibilitatea reală a omului de a se împărtăși de viața lui Dumnezeu.