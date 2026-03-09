Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească în Drobeta‑Turnu Severin

Data: 09 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Nicodim, Episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit duminică, 8 martie, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Drobeta‑Turnu Severin, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi, în prezența a numeroși credincioși, conform episcopiaseverinului.ro.

În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit celor prezenți despre personalitatea teologică și duhovnicească a Sfântului Grigorie Palama, subliniind contribuția acestuia la formularea și apărarea învățăturii ortodoxe despre harul dumnezeiesc și despre posibilitatea reală a omului de a se împărtăși de viața lui Dumnezeu.

 

