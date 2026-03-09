Îndemnuri pentru credincioșii din Galați

În cea de‑a doua Duminică din Postul Sfintelor Paști, 8 martie, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală „Sfântul Ierarh Nicolae şi Sfântul Apostol Andrei” din municipiul Galaţi, înconjurat de soborul de preoți și diaconi ai acestui lăcaş de cult, în prezenţa a numeroşi credincioşi gălăţeni. În omilia adresată credincioșilor, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică din această duminică de la Sfântul Marcu 2, 1‑12, în care este relatată vindecarea paraliticului din Capernaum. De asemenea, ierarhul locului le‑a vorbit credincioşilor despre curăţirea inimii omului şi luminarea minții prin rugăciunea neîncetată a minţii lucrătoare în inimă, aşa cum a arătat în secolul al 14‑lea Sfântul Ierarh Grigorie Palama: „Îl rugăm pe Milostivul, Iertătorul şi Iubitorul de oameni Dumnezeu, ca şi pe noi, cu iubirea milostivă, să ne ajute a înţelege mai bine vindecare completă, mai întâi sufletească, prin rugăciunea neîncetată, cum ne învaţă Sfântul Ierarh Grigorie Palama, luminătorul de la Domnul, prin har, către inimile noastre, din care să izvorască iubire milostivă de la Domnul către aproapele nostru; şi apoi vindecarea trupească în interiorul atâtor suferinţe, prin deschiderea, prin credinţă şi prin iertarea de păcate, de către Domnul a braţelor iubirii milostive faţă de toţi semenii noştri”, a spus Înaltpreasfinţitul Părinte Casian.