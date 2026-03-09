Sfântul Grigorie Palama cinstit la un schit argeșean

Data: 09 Martie 2026

Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat în Duminica Sfântului Grigorie Palama, 8 martie, la schitul cu hramurile „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului” și „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”, din satul Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noua biserică, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.

Noul schit din satul Oești Pământeni a fost construit pe un teren aflat în proprietatea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului din anul 2002. În anul 2005, a început construcția unui arhondaric care a fost desăvârșit în perioada anilor 2016‑2018.