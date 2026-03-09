Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia au fost cinstiți luni, 9 martie, la Mănăstirea Antim din Capitală, așezământ monahal ce adăpostește o raclă cu fragmente din cinstitele lor moaște, așezată spre
Sfântul Grigorie Palama cinstit la un schit argeșean
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s‑a aflat în Duminica Sfântului Grigorie Palama, 8 martie, la schitul cu hramurile „Sfântul Ierarh Nifon, Patriarhul Constantinopolului” și „Sfânta Cuvioasă Teodora de la Sihla”, din satul Oești‑Pământeni, comuna Corbeni, județul Argeș. Chiriarhul a oficiat Sfânta Liturghie în noua biserică, împreună cu un sobor de preoți și diaconi.
Noul schit din satul Oești Pământeni a fost construit pe un teren aflat în proprietatea Arhiepiscopiei Argeșului și Muscelului din anul 2002. În anul 2005, a început construcția unui arhondaric care a fost desăvârșit în perioada anilor 2016‑2018.