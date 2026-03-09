Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Liturghie arhierească la Catedrala din Roman

Data: 09 Martie 2026

În a doua duminică din Postul Mare, închinată de Biserică Sfântului Grigorie Palama, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Din soborul slujitorilor care l-au însoțit în rugăciune pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim au făcut parte protosinghelul Nectarie Eftime, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale, și arhimandritul Andrei Ioniță, cadru didactic la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”, Roman.

Cuvântul de învățătură a fost adresat credincioșilor prezenți de către părintele arhimandrit Andrei Ioniță.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim i-a îndemnat pe credincioși ca în această perioadă a Postului Mare să se roage pentru cei aflați în suferință, urmând exemplul din pericopa evanghelică citită în această zi, împlinind astfel porunca iubirii aproapelui și săvârșind faptele milei trupești (Matei 25, 31‑46).

Tot în această zi, slujitorii Sfântului Altar au oferit flori doamnelor prezente în Catedrala Arhiepiscopală cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

