Liturghie arhierească la Catedrala din Roman

Data: 09 Martie 2026

În a doua duminică din Postul Mare, închinată de Biserică Sfântului Grigorie Palama, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a săvârșit Sfânta Liturghie în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.

Din soborul slujitorilor care l-au însoțit în rugăciune pe Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioachim au făcut parte protosinghelul Nectarie Eftime, mare eclesiarh al Catedralei Arhiepiscopale, și arhimandritul Andrei Ioniță, cadru didactic la Liceul Teologic „Episcop Melchisedec”, Roman.

Cuvântul de învățătură a fost adresat credincioșilor prezenți de către părintele arhimandrit Andrei Ioniță.

La finalul Sfintei Liturghii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim i-a îndemnat pe credincioși ca în această perioadă a Postului Mare să se roage pentru cei aflați în suferință, urmând exemplul din pericopa evanghelică citită în această zi, împlinind astfel porunca iubirii aproapelui și săvârșind faptele milei trupești (Matei 25, 31‑46).

Tot în această zi, slujitorii Sfântului Altar au oferit flori doamnelor prezente în Catedrala Arhiepiscopală cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii.

Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corala „Paraschevi” a Catedralei Arhiepiscopale „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Roman.