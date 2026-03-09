Piatră de temelie pentru o nouă biserică în Teleorman

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a poposit în Duminica a 2-a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, în mijlocul cre­dincioșilor Parohiei Lada, Protoieria Videle, județul Teleorman, unde a pus piatra de temelie pentru un nou lăcaș.

În ziua binecuvântată pentru credincioșii din Parohia Lada, Preasfințitul Părinte Episcop Galaction a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte părintele Liviu Zamfir, consilier eparhial; părintele Constantin Dina, protopop de Videle; părintele paroh Florin Danu, de la Parohia Lada; arhidiaconii Ionuț Oblu și Dimitrie Gabor, precum și alți slujitori.

Episcopul Alexandriei și Teleormanului a subliniat în predica sa importanța milosteniei și a faptelor bune în această perioadă a Postului Mare: „Postul nu se rezumă doar la abținerea de la mâncare, ci presupune mai ales curățirea sufletului prin rugăciune și fapte bune. Fiecare gest de milostenie, oricât de mic ar fi, aduce bucurie și alinare aproapelui și întărește comuniunea dintre oameni. În același timp, faptele bune devin o adevărată rugăciune prin care credinciosul devine mărturie vie a iubirii lui Hristos. Astfel, fiecare faptă bună devine o lumină care răzbate în întunericul suferinței și aduce speranță celor aflați în nevoie. Prin milostenie, credinciosul își deschide inima și devine instrument al milei lui Dumnezeu în lume”, a spus Prea­sfinția Sa.

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru ctitorii lăcaşului de cult. De asemenea, ierarhul, împreună cu soborul de slujitori, a pus piatra de temelie pentru noua biserică a cimitirului, care se construiește pe locul vechii biserici de lemn, arsă într-un incendiu, și care va avea hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Părintele paroh Florin Danu i-a mulțumit ierarhului pentru bucuria făcută comunității parohiale prin slujirea arhierească și binecuvântare.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”.