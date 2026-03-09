Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Piatră de temelie pentru o nouă biserică în Teleorman

Piatră de temelie pentru o nouă biserică în Teleorman

Un articol de: Filip Hristofor Cane - 09 Martie 2026

Preasfințitul Părinte Galaction, Episcopul Alexandriei și Teleormanului, a poposit în Duminica a 2-a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, în mijlocul cre­dincioșilor Parohiei Lada, Protoieria Videle, județul Teleorman, unde a pus piatra de temelie pentru un nou lăcaș. 

În ziua binecuvântată pentru credincioșii din Parohia Lada, Preasfințitul Părinte Episcop Galaction a săvârșit Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori din care au făcut parte părintele Liviu Zamfir, consilier eparhial; părintele Constantin Dina, protopop de Videle; părintele paroh Florin Danu, de la Parohia Lada; arhidiaconii Ionuț Oblu și Dimitrie Gabor, precum și alți slujitori.

Episcopul Alexandriei și Teleormanului a subliniat în predica sa importanța milosteniei și a faptelor bune în această perioadă a Postului Mare: „Postul nu se rezumă doar la abținerea de la mâncare, ci presupune mai ales curățirea sufletului prin rugăciune și fapte bune. Fiecare gest de milostenie, oricât de mic ar fi, aduce bucurie și alinare aproapelui și întărește comuniunea dintre oameni. În același timp, faptele bune devin o adevărată rugăciune prin care credinciosul devine mărturie vie a iubirii lui Hristos. Astfel, fiecare faptă bună devine o lumină care răzbate în întunericul suferinței și aduce speranță celor aflați în nevoie. Prin milostenie, credinciosul își deschide inima și devine instrument al milei lui Dumnezeu în lume”, a spus Prea­sfinția Sa. 

La finalul Sfintei Liturghii, a fost săvârşită o slujbă de pomenire pentru ctitorii lăcaşului de cult. De asemenea, ierarhul, împreună cu soborul de slujitori, a pus piatra de temelie pentru noua biserică a cimitirului, care se construiește pe locul vechii biserici de lemn, arsă într-un incendiu, și care va avea hramul „Adormirea Maicii Domnului”.

Părintele paroh Florin Danu i-a mulțumit ierarhului pentru bucuria făcută comunității parohiale prin slujirea arhierească și binecuvântare.

Răspunsurile liturgice au fost date de Grupul psaltic „Pantocrator”. 

 

Citeşte mai multe despre:   PS Galaction, Episcopul Alexandriei şi Teleormanului  -   piatra de temelie
