Duminica a 2‑a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, a fost așteptată cu multă bucurie de credincioșii Parohiei Berca din județul Buzău, care au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de
Vizită arhierească în Parohia Iazurile din Tulcea
Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Iazurile, județul Tulcea, a primit duminică, 8 martie, vizita Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, care a săvârșit Sfânta Liturghie și i‑a binecuvântat și întărit în credință pe credincioși, îndemnându‑i spre fapte bune în urcușul Postului Mare spre Învierea Domnului. Preasfinția Sa a slujit înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La final, s‑au rostit rugăciuni de sănătate pentru donatorii și susținătorii sfântului lăcaș, iar preotul paroh Nicolae Dulgheru i‑a oferit Preasfinției Sale o icoană cu Maica Domnului, în semn de prețuire și mulțumire din partea credincioșilor. În drum spre Parohia Iazurile, Preasfinția Sa a poposit pentru scurt timp și în Parohia Valea Nucarilor, unde le‑a vorbit credincioșilor prezenți la slujbă, i‑a binecuvântat și le‑a oferit iconițe.