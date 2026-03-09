Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Vizită arhierească în Parohia Iazurile din Tulcea

Știri
Un articol de: Pr. Felix Lucian Neculai - 09 Martie 2026

Biserica „Nașterea Maicii Domnului” din localitatea Iazurile, județul Tulcea, a primit duminică, 8 martie, vizita Preasfințitului Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, care a săvârșit Sfânta Liturghie și i‑a binecuvântat și întărit în credință pe credincioși, îndemnându‑i spre fapte bune în urcușul Postului Mare spre Învierea Domnului. Preasfinția Sa a slujit înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La final, s‑au rostit rugăciuni de sănătate pentru donatorii și susținătorii sfântului lăcaș, iar preotul paroh Nicolae Dulgheru i‑a oferit Preasfinției Sale o icoană cu Maica Domnului, în semn de prețuire și mulțumire din partea credincioșilor. În drum spre Parohia Iazurile, Preasfinția Sa a poposit pentru scurt timp și în Parohia Valea Nucarilor, unde le‑a vorbit credincioșilor prezenți la slujbă, i‑a binecuvântat și le‑a oferit iconițe.

 

