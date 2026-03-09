Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Slujire arhierească la Biserica „Înălțarea Domnului” din Râmnicu Vâlcea

Știri
Data: 09 Martie 2026

„Păcatul întunecă mintea și simțurile interioare, împiedicând omul să participe la lumina necreată. Iertarea, pocăința și mai ales rugăciunea sunt esențiale în efortul cunoașterii lui Dumnezeu”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 8 martie, la Biserica „Înălțarea Domnului” din cartierul Ostroveni al municipiului Râmnicu Vâlcea, se arată pe arhiepiscopiaramnicului.ro. Ierarhul a săvârșit Sfânta Lirturghie și i-a binecuvântat pe credincioși. Înaltpreasfinția Sa a accentuat că „harul dumnezeiesc pătrunde ființa omenească și o eliberează de întunericul patimilor, redându‑i capacitatea de a‑L cunoaște pe Dumnezeu. De aceea, i‑a spus slănogului: «Fiule, iertate îți sunt păcatele tale!», pentru a arăta că are puterea dumnezeiască de a ierta păcatele. Curățirea sufletească pe care acela a dobândit‑o avea rolul de a‑i pregăti mintea și inima pentru a primi harul lui Dumnezeu”.

 

