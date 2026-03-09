Bucurie duhovnicească în parohia buzoiană Berca

Duminica a 2‑a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, a fost așteptată cu multă bucurie de credincioșii Parohiei Berca din județul Buzău, care au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian în Biserica „Nașterea Macii Domnului” din localitate.

Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a slujit împreună cu un sobor de zece clerici: pr. Costin‑Constantin Drăgan, consilier eparhial; pr. Paul Gavrilă, protopop al Protoieriei Pătârlagele; pr. paroh Sorin Pană; pr. Daniel Necula, paroh al Parohiei Sătuc; pr. Nicușor Stan, paroh al Parohiei Gura Aninoasei; pr. Mihail Cucu, paroh al Parohiei Lunca Rătești; arhid. Laurențiu Manea; arhid. Sebastian Pană, de la Parohia „Sfântul Silvestru” din București; diac. Adrian Pană, de la Parohia „Sfântul Andrei”‑Chitila din Capitală; diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

În omilia adresată credincioșilor, chiriarhul a subliniat semnificația celei de‑a doua duminici din Sfântul și Marele Post, închinată Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, mare apărător al dreptei credințe în secolul al XIV‑lea, supranumit „luminător al Ortodoxiei”. Părintele Arhiepiscop Ciprian a făcut referire la învățătura Sfântului Grigorie despre energiile necreate ale lui Dumnezeu, cunoscute sub denumirea de „har dumnezeiesc”, de care ne putem împărtăși prin rugăciune neîncetată, în stare de isihie, adică liniște lăuntrică, însoțită de smerenie și de o „credință lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6), după expresia Sfântului Apostol Pavel.

Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei a dat răspunsurile la strană.

La finalul Sfintei Liturghii, un grup de tineri din Parohia Berca, sub îndrumarea părintelui paroh Sorin Pană, a susținut un scurt moment artistic dedicat mamelor, marcând astfel Ziua Internațională a Femeii (8 martie).