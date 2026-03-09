Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Știri Bucurie duhovnicească în parohia buzoiană Berca

Bucurie duhovnicească în parohia buzoiană Berca

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Știri
Un articol de: Pr. Dragoș Olteanu - 09 Martie 2026

Duminica a 2‑a din Postul Mare, a Sfântului Ierarh Grigorie Palama, a fost așteptată cu multă bucurie de credincioșii Parohiei Berca din județul Buzău, care au participat la Sfânta Liturghie săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ciprian în Biserica „Nașterea Macii Domnului” din localitate.

Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei a slujit împreună cu un sobor de zece clerici: pr. Costin‑Constantin Drăgan, consilier eparhial; pr. Paul Gavrilă, protopop al Protoieriei Pătârlagele; pr. paroh Sorin Pană; pr. Daniel Necula, paroh al Parohiei Sătuc; pr. Nicușor Stan, paroh al Parohiei Gura Aninoasei; pr. Mihail Cucu, paroh al Parohiei Lunca Rătești; arhid. Laurențiu Manea; arhid. Sebastian Pană, de la Parohia „Sfântul Silvestru” din București; diac. Adrian Pană, de la Parohia „Sfântul Andrei”‑Chitila din Capitală; diac. Anastasie Ion, inspector eparhial.

În omilia adresată credincioșilor, chiriarhul a subliniat semnificația celei de‑a doua duminici din Sfântul și Marele Post, închinată Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, mare apărător al dreptei credințe în secolul al XIV‑lea, supranumit „luminător al Ortodoxiei”. Părintele Arhiepiscop Ciprian a făcut referire la învățătura Sfântului Grigorie despre energiile necreate ale lui Dumnezeu, cunoscute sub denumirea de „har dumnezeiesc”, de care ne putem împărtăși prin rugăciune neîncetată, în stare de isihie, adică liniște lăuntrică, însoțită de smerenie și de o „credință lucrătoare prin iubire” (Galateni 5, 6), după expresia Sfântului Apostol Pavel.

Corul psaltic misionar „Sfântul Roman Melodul” al eparhiei a dat răspunsurile la strană.

La finalul Sfintei Liturghii, un grup de tineri din Parohia Berca, sub îndrumarea părintelui paroh Sorin Pană, a susținut un scurt moment artistic dedicat mamelor, marcând astfel Ziua Internațională a Femeii (8 martie).

 

Citeşte mai multe despre:   IPS Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului şi Vrancei
vezi toate ›Alte articole din Știri
  • Popas de rugăciune la Mănăstirea Comana Știri
    Popas de rugăciune la Mănăstirea Comana

    Duminica a 2‑a din Postul Mare, 8 martie, a fost prilej de bucurie duhovnicească pentru credincioșii veniți la biserica voievodalei Mănăstiri Comana din județul Giurgiu, unde Preasfințitul Părinte Episcop Ambrozie a oficiat Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de slujitori. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre importanța vieții și a teologiei Sfântului Grigorie Palama. De asemenea, a explicat sensurile duhovnicești desprinse din pericopa evanghelică în care a fost prezentată Vindecarea slăbănogului din Capernaum, subliniind credința și dragostea pe care au avut‑o prietenii celui aflat în suferință. Credincioşii au avut posibilitatea să se închine la părticele din moaştele Sfintei Mari Muceniţe Ecaterina, precum și la icoana Sfântului Ierarh Nicolae cu ferecătură argintată, păstrate în biserica mănăstirii. La final, toate femeile prezente au primit din partea ierarhului flori și toți credincioșii publicații ortodoxe și iconițe.

    09 Mar, 2026
TOP 6 Știri